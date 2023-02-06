Станцию скорой помощи в Пермском крае наказали за лишние налоги

Станция не списала четыре авто скорой помощи и платила лишние налоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Пермского края привлекла к ответственности руководителя станции скорой помощи в Березниках из-за лишней траты бюджетных средств. Учреждение заплатило лишний транспортный налог за неиспользованные машины скорой помощи, говорится на сайте органа.

«Бездействие привело к нарушению порядка использования государственного имущества и бюджетных средств. Учреждением уплачен транспортный налог на транспорт, который не эксплуатировался», — говорится на сайте. Учреждение заплатило налог за машины в размере 186 тысяч рублей.

Руководство станции не провело своевременно экспертизу своих автомобилей скорой помощи, которые должны были списать из-за непригодности. Из-за этого учреждение платило на них налоги. Прокуратура внесла представление директору станции и привлекла руководство к ответственности.