Станцию скорой помощи в Пермском крае наказали за лишние налоги

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Город. Курган, колючая проволока, машина скорой помощи, скорая помошь
Станция не списала четыре авто скорой помощи и платила лишние налоги Фото:

Прокуратура Пермского края привлекла к ответственности руководителя станции скорой помощи в Березниках из-за лишней траты бюджетных средств. Учреждение заплатило лишний транспортный налог за неиспользованные машины скорой помощи, говорится на сайте органа.

«Бездействие привело к нарушению порядка использования государственного имущества и бюджетных средств. Учреждением уплачен транспортный налог на транспорт, который не эксплуатировался», — говорится на сайте. Учреждение заплатило налог за машины в размере 186 тысяч рублей.

Руководство станции не провело своевременно экспертизу своих автомобилей скорой помощи, которые должны были списать из-за непригодности. Из-за этого учреждение платило на них налоги. Прокуратура внесла представление директору станции и привлекла руководство к ответственности.

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Прокуратура Пермского края привлекла к ответственности руководителя станции скорой помощи в Березниках из-за лишней траты бюджетных средств. Учреждение заплатило лишний транспортный налог за неиспользованные машины скорой помощи, говорится на сайте органа. «Бездействие привело к нарушению порядка использования государственного имущества и бюджетных средств. Учреждением уплачен транспортный налог на транспорт, который не эксплуатировался», — говорится на сайте. Учреждение заплатило налог за машины в размере 186 тысяч рублей. Руководство станции не провело своевременно экспертизу своих автомобилей скорой помощи, которые должны были списать из-за непригодности. Из-за этого учреждение платило на них налоги. Прокуратура внесла представление директору станции и привлекла руководство к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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