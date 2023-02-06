«Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.4», — сообщает сейсмологическая опытно-методическя экспедиция. В Шымкенте мощность была два-три балла, в Темирлане — три балла, в Таразе — два балла.
Ранее землетрясение произошло в Турции, оно распространилось на 16 стран. В Турции погибли более тысячи человек, пострадали более 7 тысяч человек, сообщает Пятый канал. Магнитуда достигала 7,8 балла, передает Nation News. Россия выразила готовность помощь Турции и Сирии, рассказали в Кремле.
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В Казахстане произошло землетрясение, толчки ощущались в Шымкенте и Таразе. Об этом сообщает сеть сейсмических станций МЧС Казахстана. «Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.4», — сообщает сейсмологическая опытно-методическя экспедиция. В Шымкенте мощность была два-три балла, в Темирлане — три балла, в Таразе — два балла. Ранее землетрясение произошло в Турции, оно распространилось на 16 стран. В Турции погибли более тысячи человек, пострадали более 7 тысяч человек, сообщает Пятый канал. Магнитуда достигала 7,8 балла, передает Nation News. Россия выразила готовность помощь Турции и Сирии, рассказали в Кремле.