Россия готова помочь Турции и Сирии
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
В результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек, происшествие затронуло 16 стран. URA.RU приводит основную информацию о последствиях происшествия к этому часу.
- В Турции произошло еще одно землетрясение мощностью 7,8 балла с эпицентром в Эльбистанском районе провинции Кахраманмараш. Это мощнее, чем предыдущий толчок магнитудой 7,4 балла;
- землетрясение в Турции затронуло 16 стран. В их числе Сирия, Ливан, Иордания, Израиль, Палестина, Египет, Южный Кипр, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Грузия, Россия, Азербайджан и Армения. Это землетрясение стало самым мощным за 500 лет;
- Россия выразила готовность помочь Турции в спасательных операциях, сообщили в Кремле. Также президент России Владимир Путин позвонился с сирийским лидером Башаром Асадом, он выразил соболезнования и предложил помощь. Асад принял предложение, в ближайшее время сотрудники МЧС отправятся в Сирию, рассказали в Кремле;
- в Турции погиб 1121 человек, 7634 пострадали. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ночное землетрясение было самым мощным с 1939 года. В Сирии погибли 403 человека, пострадали 1684.
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