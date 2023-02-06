Что известно о землетрясении в Турции и Сирии к этому часу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия готова помочь Турции и Сирии Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

В результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек, происшествие затронуло 16 стран. URA.RU приводит основную информацию о последствиях происшествия к этому часу.

Произошедшее в Турции землетрясение затронуло 16 стран мира. Карта
  • В Турции произошло еще одно землетрясение мощностью 7,8 балла с эпицентром в Эльбистанском районе провинции Кахраманмараш. Это мощнее, чем предыдущий толчок магнитудой 7,4 балла;
  • землетрясение в Турции затронуло 16 стран. В их числе Сирия, Ливан, Иордания, Израиль, Палестина, Египет, Южный Кипр, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Грузия, Россия, Азербайджан и Армения. Это землетрясение стало самым мощным за 500 лет;
  • Россия выразила готовность помочь Турции в спасательных операциях, сообщили в Кремле. Также президент России Владимир Путин позвонился с сирийским лидером Башаром Асадом, он выразил соболезнования и предложил помощь. Асад принял предложение, в ближайшее время сотрудники МЧС отправятся в Сирию, рассказали в Кремле;
  • в Турции погиб 1121 человек, 7634 пострадали. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ночное землетрясение было самым мощным с 1939 года. В Сирии погибли 403 человека, пострадали 1684.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

В результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек, происшествие затронуло 16 стран. URA.RU приводит основную информацию о последствиях происшествия к этому часу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...