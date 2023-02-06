Землетрясение произошло в Крыму и Сочи

06 февраля 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

До Крыма дошли сейсмические волны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения В Сочи и Крыму произошло землетрясение магнитудой до двух баллов после толчков в Турции. Об этом рассказал замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк. «Дошла волна до Сочи — уже три балла стала. А мы еще дальше и в другом азимуте. В целом оно не ощущалось, так как интенсивность, по различным представлениям, не превышала двух баллов», — сказал Калинюк в интервью РИА Новости. По его словам, землетрясение ощущали те, кто находятся на десятом этаже и выше, либо чувствительные люди. Также сейсмические волны от землетрясения дошли и до Крыма, но там оно не ощущалось. Землетрясение началось в Турции, распространилось на 16 стран. Также затронуло Казахстан. В Турции погибли почти полторы тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. В стране продолжают рушиться здания. В Сирии погибли более 400 человек, передает «Утро.ру».

В Сочи и Крыму произошло землетрясение магнитудой до двух баллов после толчков в Турции. Об этом рассказал замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк. «Дошла волна до Сочи — уже три балла стала. А мы еще дальше и в другом азимуте. В целом оно не ощущалось, так как интенсивность, по различным представлениям, не превышала двух баллов», — сказал Калинюк в интервью РИА Новости. По его словам, землетрясение ощущали те, кто находятся на десятом этаже и выше, либо чувствительные люди. Также сейсмические волны от землетрясения дошли и до Крыма, но там оно не ощущалось. Землетрясение началось в Турции, распространилось на 16 стран. Также затронуло Казахстан. В Турции погибли почти полторы тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. В стране продолжают рушиться здания. В Сирии погибли более 400 человек, передает «Утро.ру».