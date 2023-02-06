Землетрясение произошло в Крыму и Сочи

В Сочи и Крыму произошло землетрясение магнитудой до двух баллов после толчков в Турции. Об этом рассказал замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игорь Калинюк.
«Дошла волна до Сочи — уже три балла стала. А мы еще дальше и в другом азимуте. В целом оно не ощущалось, так как интенсивность, по различным представлениям, не превышала двух баллов», — сказал Калинюк в интервью РИА Новости.
По его словам, землетрясение ощущали те, кто находятся на десятом этаже и выше, либо чувствительные люди. Также сейсмические волны от землетрясения дошли и до Крыма, но там оно не ощущалось.
Землетрясение началось в Турции, распространилось на 16 стран. Также затронуло Казахстан. В Турции погибли почти полторы тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. В стране продолжают рушиться здания. В Сирии погибли более 400 человек, передает «Утро.ру».
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