В Кургане обсуждают, что единороссы поменяли свои планы из-за Шумкова

Курганские единороссы проведут еще одну конференцию регионального отделения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из-за отсутствия губернатора региона Вадима Шумкова на итоговой конференции партии «Единая Россия» перенесли выборы секретаря регионального отделения. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям. Еще один источник из политического окружения связывает это решение с установками из федерального центра.

«На итоговой конференции регионального отделения партии „Единая Россия“ планировали выбрать секретаря, а также провести изменения в составе политсовета. Но из-за того, что не приехал губернатор Вадим Шумков, планы и повестку поменяли», — сообщил один из источников. Другой инсайдер добавил, что единороссы до последнего ждали приезда главы региона. «Когда стало понятно, что Шумкова не будет, решили кадровые вопросы перенести на следующий этап», — рассказал он. Еще один источник из политического окружения добавил, что перенос выборов секретаря реготделения связан с установками из федерального центра.

Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU добавил, что обычно у крупных партий итоговые заседания разделены на два этапа. На первом — техническая часть, на втором принимают решение о перестановках или по участию в выборах. «В технической части вряд ли будет участвовать губернатор. Это не совсем логично было бы. Курганские единороссы из-за того, что губернатор не приехал, решили поменять повестку», — подчеркнул эксперт.

В пресс-службе регионального отделения партии уточнили, что кадровые вопросы будут обсуждать на втором этапе конференции, который запланирован на весну. «Решено ротацию политического совета провести на втором этапе. Уставом партии это разрешено», — добавили в «Единой России».

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, почему губернатор не приехал на конференцию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что итоговая конференция «Единой России» состоялась 4 февраля. В ней приняли участие сенаторы от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова, заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина, депутаты Курганской областной думы, главы городов и округов.