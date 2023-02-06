Политолог объяснил, почему Путин не дождался нападения на Россию и начал СВО

Политолог: Путин мог подождать нападения и разбить Киев за день

07 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Путин не дал Западу воплотить план по нападению на Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин мог устроить быстрый захват Киева, если бы дождался нападения Украины, не начиная спецоперацию. Но в этом случае пришлось бы ждать слишком долго и терпеть провокации со стороны Запада на границе с РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Американские деятели провоцировали уже не просто ухудшение ситуации на востоке Украины, а очевидное начало неких вооруженных действий, на которые Россия, как говорит Путин, все равно должна была бы отвечать. Это отдельный вопрос. Мы ведь могли подождать, пока они начнут, и потом разбомбить сам Киев за один день, например. Я не предлагаю. Я говорю о том, что мы могли предупредить Запад, что мы не начинаем ничего сами, но если они нечаянно начнут [будут следующие последствия]», — сказал Владимир Брутер. По его словам, президент России дал сигнал партнерам Киева, что знает об их планах и способен их переиграть. «Путин не избрал этот вариант [подождать нападения], потому что они бы провоцировали медленно, пытались захватить серую зону. Говорили о том, что на самом деле ничего не происходит. Они просто ее захватывают, потому что хотят занять более удобные позиции. Пытались бы это делать медленно, а не быстро, и не разовым штурмом Донецка. Путин, остерегаясь этого, решил их опередить. Показать, что он может их опередить. А Запад должен пойти на переговоры», — объяснил политолог. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, это была вынужденная мера для защиты мирных жителей Донбасса, а также всей России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин мог устроить быстрый захват Киева, если бы дождался нападения Украины, не начиная спецоперацию. Но в этом случае пришлось бы ждать слишком долго и терпеть провокации со стороны Запада на границе с РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Американские деятели провоцировали уже не просто ухудшение ситуации на востоке Украины, а очевидное начало неких вооруженных действий, на которые Россия, как говорит Путин, все равно должна была бы отвечать. Это отдельный вопрос. Мы ведь могли подождать, пока они начнут, и потом разбомбить сам Киев за один день, например. Я не предлагаю. Я говорю о том, что мы могли предупредить Запад, что мы не начинаем ничего сами, но если они нечаянно начнут [будут следующие последствия]», — сказал Владимир Брутер. По его словам, президент России дал сигнал партнерам Киева, что знает об их планах и способен их переиграть. «Путин не избрал этот вариант [подождать нападения], потому что они бы провоцировали медленно, пытались захватить серую зону. Говорили о том, что на самом деле ничего не происходит. Они просто ее захватывают, потому что хотят занять более удобные позиции. Пытались бы это делать медленно, а не быстро, и не разовым штурмом Донецка. Путин, остерегаясь этого, решил их опередить. Показать, что он может их опередить. А Запад должен пойти на переговоры», — объяснил политолог. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, это была вынужденная мера для защиты мирных жителей Донбасса, а также всей России.