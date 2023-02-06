В Перми в бывшем офисе Сбербанка планируют открыть гостиницу

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Сбербанк, банкоматы. Челябинск , банкоматы, наличные, сбербанк, сбер
Бывший офис Сбербанка в Перми выкупила ГК «Одас» Фото:

ПАО «Сбербанк» удалось найти покупателя для своего бывшего офиса, который примыкает к отелю на бульваре Гагарина в Перми. Объявление о продаже помещения появилось почти год назад, пишут СМИ. Одним из главных условий контракта являлось требование о сохранении в здании отделения банка на условиях обратной аренды.

«Бывший офис Сбербанка выкупила ГК „Одас“. Она является бизнес-партнером владельцев гостиницы Holiday Inn. <…> Уже есть договоренность об использовании площадей бывшего сберовского офиса для расширения отеля. Holiday Inn Perm арендовал у новых владельцев помещения на втором и третьем этажах блока», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на разговор с сотрудником компании Holiday Inn Perm Сергеем Сташковым.

Порядка 30 новых номеров будут размещены на втором этаже. На третьем — появится конференц-зал. Пространства будут соединены с действующим отелем переходами. Помещения на первом этаже секции продолжит занимать Сбербанк. На реконструкцию планируют выделить порядка 50 млн рублей.

О том, что в Перми Сбербанк выставил на продажу помещение, в котором располагался один из его филиалов, URA.RU писало ранее. Объект недвижимости, который оценили в 6,8 млн рублей, продавали посредством электронного аукциона.

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ПАО «Сбербанк» удалось найти покупателя для своего бывшего офиса, который примыкает к отелю на бульваре Гагарина в Перми. Объявление о продаже помещения появилось почти год назад, пишут СМИ. Одним из главных условий контракта являлось требование о сохранении в здании отделения банка на условиях обратной аренды. «Бывший офис Сбербанка выкупила ГК „Одас“. Она является бизнес-партнером владельцев гостиницы Holiday Inn. <…> Уже есть договоренность об использовании площадей бывшего сберовского офиса для расширения отеля. Holiday Inn Perm арендовал у новых владельцев помещения на втором и третьем этажах блока», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на разговор с сотрудником компании Holiday Inn Perm Сергеем Сташковым. Порядка 30 новых номеров будут размещены на втором этаже. На третьем — появится конференц-зал. Пространства будут соединены с действующим отелем переходами. Помещения на первом этаже секции продолжит занимать Сбербанк. На реконструкцию планируют выделить порядка 50 млн рублей. О том, что в Перми Сбербанк выставил на продажу помещение, в котором располагался один из его филиалов, URA.RU писало ранее. Объект недвижимости, который оценили в 6,8 млн рублей, продавали посредством электронного аукциона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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