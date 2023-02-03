В Перми Сбербанк избавляется от своего филиала

03 февраля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Помещение продадут покупателю, предложившему наиболее высокую цену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми Сбербанк выставил на продажу помещение, в котором расположен один из его филиалов. Объект недвижимости на улице Ласьвинская, 60а оценен в 6,8 млн рублей и продается через аукцион на принадлежащем банку сервисе электронных торгов. «Право заключения договора купли-продажи нежилого помещения, принадлежащего ПАО „Сбербанк“. Помещение свободного коммерческого назначения. Наименование процедуры — английский аукцион на повышение», — сообщается в описании конкурсного лота в сервисе «Сбербанк-АСТ». Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 680 тысяч рублей. Победителем конкурса признают того, кто предложит наиболее высокую цену. Торги назначены на 13 февраля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание с офисом банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей.

В Перми Сбербанк выставил на продажу помещение, в котором расположен один из его филиалов. Объект недвижимости на улице Ласьвинская, 60а оценен в 6,8 млн рублей и продается через аукцион на принадлежащем банку сервисе электронных торгов. «Право заключения договора купли-продажи нежилого помещения, принадлежащего ПАО „Сбербанк“. Помещение свободного коммерческого назначения. Наименование процедуры — английский аукцион на повышение», — сообщается в описании конкурсного лота в сервисе «Сбербанк-АСТ». Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 680 тысяч рублей. Победителем конкурса признают того, кто предложит наиболее высокую цену. Торги назначены на 13 февраля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание с офисом банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей.