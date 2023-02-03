В Перми Сбербанк избавляется от своего филиала

В Перми Сбербанк выставил на продажу помещение, в котором расположен один из его филиалов. Объект недвижимости на улице Ласьвинская, 60а оценен в 6,8 млн рублей и продается через аукцион на принадлежащем банку сервисе электронных торгов.
«Право заключения договора купли-продажи нежилого помещения, принадлежащего ПАО „Сбербанк“. Помещение свободного коммерческого назначения. Наименование процедуры — английский аукцион на повышение», — сообщается в описании конкурсного лота в сервисе «Сбербанк-АСТ».
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 680 тысяч рублей. Победителем конкурса признают того, кто предложит наиболее высокую цену. Торги назначены на 13 февраля 2023 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание с офисом банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.