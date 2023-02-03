В Перми Сбербанк избавляется от своего филиала

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Сбербанк, банкоматы. Челябинск , банкоматы, наличные, сбербанк, сбер
Помещение продадут покупателю, предложившему наиболее высокую цену Фото:

В Перми Сбербанк выставил на продажу помещение, в котором расположен один из его филиалов. Объект недвижимости на улице Ласьвинская, 60а оценен в 6,8 млн рублей и продается через аукцион на принадлежащем банку сервисе электронных торгов.

«Право заключения договора купли-продажи нежилого помещения, принадлежащего ПАО „Сбербанк“. Помещение свободного коммерческого назначения. Наименование процедуры — английский аукцион на повышение», — сообщается в описании конкурсного лота в сервисе «Сбербанк-АСТ».

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 680 тысяч рублей. Победителем конкурса признают того, кто предложит наиболее высокую цену. Торги назначены на 13 февраля 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание с офисом банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей.

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В Перми Сбербанк выставил на продажу помещение, в котором расположен один из его филиалов. Объект недвижимости на улице Ласьвинская, 60а оценен в 6,8 млн рублей и продается через аукцион на принадлежащем банку сервисе электронных торгов. «Право заключения договора купли-продажи нежилого помещения, принадлежащего ПАО „Сбербанк“. Помещение свободного коммерческого назначения. Наименование процедуры — английский аукцион на повышение», — сообщается в описании конкурсного лота в сервисе «Сбербанк-АСТ». Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 680 тысяч рублей. Победителем конкурса признают того, кто предложит наиболее высокую цену. Торги назначены на 13 февраля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлено на продажу здание с офисом банка ВТБ. Актив предлагают приобрести за 18 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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