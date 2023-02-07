Глава МИД Японии заявил о желании заключить с Россией мирный договор

07 февраля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Япония намерена продолжать диалог по заключению мирного договора Фото: Николай Бастриков © URA.RU Позиция Японии по достижению договоренности с Россией по поводу заключения мирного договора не изменилась. Об этом заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси. «Мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий». — передает слова Хаяси РИА Новости. Он отметил, что позиция японского государства по этому поводу не менялась. Также имеется надежда на возобновление возможности посещения могил бывшими японскими жителями южных Курил. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена вести диалог с Японией по мирному договору из-за ее антироссийской позиции. Помимо этого, по его словам, японское правительство допускает прямые угрозы в адрес РФ.

Позиция Японии по достижению договоренности с Россией по поводу заключения мирного договора не изменилась. Об этом заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси. «Мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий». — передает слова Хаяси РИА Новости. Он отметил, что позиция японского государства по этому поводу не менялась. Также имеется надежда на возобновление возможности посещения могил бывшими японскими жителями южных Курил. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена вести диалог с Японией по мирному договору из-за ее антироссийской позиции. Помимо этого, по его словам, японское правительство допускает прямые угрозы в адрес РФ.