В МИД РФ исключили возможность мирного договора с Японией

03 января 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

В России не видят перспектив подписания мирного договора с Японией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подписание мирного договора между Россией и Японией невозможно, так как власти Токио не отказываются от антироссийской позиции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Обсуждать подписание такого документа (мирного договора — прим. URA.RU) с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно», — сказал Руденко, передает ТАСС. По его словам, нет никаких признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что ранее власти РФ вели переговоры с Японией о всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве, однако с началом спецоперации на Украине, администрация премьер-министра Фумио Кисиды приняла сторону Запада, который активно выступал против России. Ранее страны «большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, и Евросоюз пообещали продолжить усиливать экономическое давление на Россию. Кроме того, «большая семерка» пообещала помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры.

Подписание мирного договора между Россией и Японией невозможно, так как власти Токио не отказываются от антироссийской позиции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Обсуждать подписание такого документа (мирного договора — прим. URA.RU) с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно», — сказал Руденко, передает ТАСС. По его словам, нет никаких признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию. Он напомнил, что ранее власти РФ вели переговоры с Японией о всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве, однако с началом спецоперации на Украине, администрация премьер-министра Фумио Кисиды приняла сторону Запада, который активно выступал против России. Ранее страны «большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, и Евросоюз пообещали продолжить усиливать экономическое давление на Россию. Кроме того, «большая семерка» пообещала помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры.