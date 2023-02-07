На Курильских островах прошло мощное землетрясение

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Магнитуда землетрясения на Курильских островах оценивается в 5,8 балла Фото:

В районе Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН.

«Землетрясение произошло в районе Курильских островов», — передает данные службы РИА Новости. Там добавили, что сила толчков оценивается в 5,8 балла. Первые колебания были зафиксированы в 09:45 по московскому времени.

Ранее, 6 февраля, произошло сильное землетрясение в Турции. Магнитуда колебаний достигала 7,4 балла. В результате происшествия разрушенными оказались 5606 зданий, погибло почти 3 тысячи человек. Волны от землетрясения дошли до Урала.

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В районе Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН. «Землетрясение произошло в районе Курильских островов», — передает данные службы РИА Новости. Там добавили, что сила толчков оценивается в 5,8 балла. Первые колебания были зафиксированы в 09:45 по московскому времени. Ранее, 6 февраля, произошло сильное землетрясение в Турции. Магнитуда колебаний достигала 7,4 балла. В результате происшествия разрушенными оказались 5606 зданий, погибло почти 3 тысячи человек. Волны от землетрясения дошли до Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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