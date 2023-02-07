На Курильских островах прошло мощное землетрясение

Магнитуда землетрясения на Курильских островах оценивается в 5,8 балла
В районе Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале геофизической службы РАН.
«Землетрясение произошло в районе Курильских островов», — передает данные службы РИА Новости. Там добавили, что сила толчков оценивается в 5,8 балла. Первые колебания были зафиксированы в 09:45 по московскому времени.
Ранее, 6 февраля, произошло сильное землетрясение в Турции. Магнитуда колебаний достигала 7,4 балла. В результате происшествия разрушенными оказались 5606 зданий, погибло почти 3 тысячи человек. Волны от землетрясения дошли до Урала.
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