Власти Турции сообщили о 5606 обрушенных из-за землетрясения зданий

06 февраля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Количество обрушившихся зданий в Турции перевалило за 5,5 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Количество обрушившихся зданий из-за землетрясения перевалило за отметку в 5,5 тысяч. Об этом сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар. «Количество обрушившихся зданий достигло 5606. По последним данным, погиб 1651 человек и ранены 11 119», — заявил Орхан Татар турецким журналистам. Также гендиректор по землетрясениям призвал население не заходить в поврежденные здания из-за чрезвычайной опасности. Землетрясение, которое задело Сирию, произошло рано утром 6 февраля в Турции. По данным МК , на данный момент сотни людей все еще находятся под завалами. Президент РФ Владимир Путин после случившегося выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду. Первый самолет с российскими спасателями отправился в Турцию вечером 6 февраля.

Количество обрушившихся зданий из-за землетрясения перевалило за отметку в 5,5 тысяч. Об этом сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар. «Количество обрушившихся зданий достигло 5606. По последним данным, погиб 1651 человек и ранены 11 119», — заявил Орхан Татар турецким журналистам. Также гендиректор по землетрясениям призвал население не заходить в поврежденные здания из-за чрезвычайной опасности. Землетрясение, которое задело Сирию, произошло рано утром 6 февраля в Турции. По данным МК, на данный момент сотни людей все еще находятся под завалами. Президент РФ Владимир Путин после случившегося выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду. Первый самолет с российскими спасателями отправился в Турцию вечером 6 февраля.