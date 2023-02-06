Волны от землетрясения в Турции дошли до Свердловской области

Российские сейсмологи вместе с коллегами других стран будут изучать механизм возникновения землетрясения в Турции Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения

Ученые института геофизики УрО РАН на территории Свердловской области зафиксировали упругие волны, которые дошли до региона после мощного землетрясения в Турции. Они могут повлиять на сейсмически опасные районы Урала, рассказал URA.RU заведующий обсерваторией Арти, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский.

«Зафиксированные волны сгенерировались в Турции, они произошли в момент разрыва земной коры. Это большие по выделению энергии события, которые могут несколько раз обогнуть Земной шар, пронзить его, пройдя от Турции насквозь через ядро Земли», — объяснил Кусонский.

Ученый добавил, что волны на территории Свердловской области были зафиксированы аппаратурой, люди их не почувствовали. Тем не менее распространение этих упругих волн по амплитуде довольно сильное, что может повлиять на сейсмически опасные районы Урала. Ранее URA.RU сообщало, что таких района два — североуральский и нижнетагильский, где за год в несколько раз увеличилась сейсмическая активность.

«Бесспорно, эти волны влияют на сейсмически неблагополучные районы, но оценить их влияние невозможно: у человека просто нет таких средств. К тому же на земную кору влияет много других факторов: космическое излучение, положение планет, воздействие Солнца, скорость вращения Земли и прочее. Эти процессы — сложная штука, поэтому землетрясения и не поддаются прогнозу», — сказал геофизик.

Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, погибло 3 381 человек, пострадали более 20 тысяч. В стране объявлен национальный траур.