Экс-премьер Азаров заявил, что Украина станет непригодной для жизни страной

07 февраля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Украина скоро станет малопригодной, заверил Николай Азаров Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постоянные отключения свет на Украине могут стать причиной, почему страна станет малопригодной для жизни. Дело в том, что энергетическая инфраструктура страны испытывает глубокий кризис. Об этом заявил премьер-министр с 2010 по 2014 годы Николай Азаров. «Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания», — написал Азаров в своих социальных сетях. Он также отметил, что смертей от отключения света будет больше, чем от спецоперации. Азаров добавил, что крушение энергосистем Украины создаст миграционный и гуманитарный кризис в Европе. Те страны, которые зависят от экспорта зерна, ждет продовольственный кризис. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В сентябре на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти обвинили в нем Украину. После этого ВС России начала проводить массовые атаки по энергообъектам Украины. Связь между двумя событиями подтвердил президент России Владимир Путин.

Постоянные отключения свет на Украине могут стать причиной, почему страна станет малопригодной для жизни. Дело в том, что энергетическая инфраструктура страны испытывает глубокий кризис. Об этом заявил премьер-министр с 2010 по 2014 годы Николай Азаров. «Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания», — написал Азаров в своих социальных сетях. Он также отметил, что смертей от отключения света будет больше, чем от спецоперации. Азаров добавил, что крушение энергосистем Украины создаст миграционный и гуманитарный кризис в Европе. Те страны, которые зависят от экспорта зерна, ждет продовольственный кризис. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В сентябре на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти обвинили в нем Украину. После этого ВС России начала проводить массовые атаки по энергообъектам Украины. Связь между двумя событиями подтвердил президент России Владимир Путин.