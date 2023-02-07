Экс-премьер Азаров заявил, что Украина станет непригодной для жизни страной

Постоянные отключения свет на Украине могут стать причиной, почему страна станет малопригодной для жизни. Дело в том, что энергетическая инфраструктура страны испытывает глубокий кризис. Об этом заявил премьер-министр с 2010 по 2014 годы Николай Азаров.
«Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания», — написал Азаров в своих социальных сетях. Он также отметил, что смертей от отключения света будет больше, чем от спецоперации.
Азаров добавил, что крушение энергосистем Украины создаст миграционный и гуманитарный кризис в Европе. Те страны, которые зависят от экспорта зерна, ждет продовольственный кризис.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В сентябре на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти обвинили в нем Украину. После этого ВС России начала проводить массовые атаки по энергообъектам Украины. Связь между двумя событиями подтвердил президент России Владимир Путин.
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