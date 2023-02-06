Тюменского школьника высадили из автобуса, а затем шесть раз сняли плату за проезд. Скрин

07 февраля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Школьника высадили из автобуса после того, как он не смог оплатить проезд Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) школьника высадили из автобуса, а затем шесть раз списали с его карты плату за проезд. Об этом родители ребенка рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «С утра ПАТП нам дарит „хорошее“ настроение. Вчера ребенка высадили из автобуса, а сегодня ночью списали деньги, аж шесть раз! Вопрос к ПАТП: на каком основании такие списания? Сколько это будет продолжаться? Если вы знаете, что при прикладывании карты на валидатор списываются деньги, то почему вы высаживаете детей? Ребенок пришел домой пешком, деньги списали, а значит верните деньги!», — заявил анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей согласились с его мнением. «144 рубля на ветер. На такси можно было доехать. В суд на них, и за моральный еще рублей так 50к», — считает Михаил Зенченко. «Незаконно высаживать детей до 16 лет, даже если он не оплатил проезд», — добавил Даниил Трофимов. «Напишите им письменно претензию, принесите туда прямо в офис. Пускай возмещает морально-материальный ущерб», — посоветовал Денис Приемщиков. В комментариях к записи представители тобольского ПАТП попросили автора публикации предоставить более точные данные о поездке для того, чтобы провести проверку. В адрес организации направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в России запретили высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников младше 16 лет. Соответствующие изменения были внесены в КоАП РФ в 2021 году. С родителей тюменского школьника, которого высадили из автобуса, шесть раз сняли деньги за проезд Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тобольске (Тюменская область) школьника высадили из автобуса, а затем шесть раз списали с его карты плату за проезд. Об этом родители ребенка рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «С утра ПАТП нам дарит „хорошее“ настроение. Вчера ребенка высадили из автобуса, а сегодня ночью списали деньги, аж шесть раз! Вопрос к ПАТП: на каком основании такие списания? Сколько это будет продолжаться? Если вы знаете, что при прикладывании карты на валидатор списываются деньги, то почему вы высаживаете детей? Ребенок пришел домой пешком, деньги списали, а значит верните деньги!», — заявил анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей согласились с его мнением. «144 рубля на ветер. На такси можно было доехать. В суд на них, и за моральный еще рублей так 50к», — считает Михаил Зенченко. «Незаконно высаживать детей до 16 лет, даже если он не оплатил проезд», — добавил Даниил Трофимов. «Напишите им письменно претензию, принесите туда прямо в офис. Пускай возмещает морально-материальный ущерб», — посоветовал Денис Приемщиков. В комментариях к записи представители тобольского ПАТП попросили автора публикации предоставить более точные данные о поездке для того, чтобы провести проверку. В адрес организации направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в России запретили высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников младше 16 лет. Соответствующие изменения были внесены в КоАП РФ в 2021 году.