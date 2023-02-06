Курганские следователи начали проверку случая с ребенком, попавшем на тюбинге под машину

Курганские следователи начали проверку ДТП с ребенком, попавшем на тюбинге под машину

07 февраля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Курганский СУ СК начал проверку ДТП с ребенком на тюбинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области следователи начали проверку по факту происшествия с ребенком в поселке Юргамыш. Девятилетняя девочка на тюбинге попала под машину. Информация об этом опубликована на официальном сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «В поселке Юргамыш девятилетняя девочка пострадала во время катания. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Водитель автомобиля Nissan Almera, осуществляющий движение по улице Чапаева, допустил наезд на ребенка, который тюбинге скатился на проезжую часть. Девочку госпитализировали», — указано в сообщении силового ведомства. В управлении утонили, что информацию об инциденте получили во время мониторинга средств массовой информации. Во время проверки следователи проверят информацию, установят обстоятельства и причины произошедшего. После будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что силовики объявили о доследственной проверке по факту травмирования ребенка на горке в курганском спорткомплексе «Динамо». Происшествие случилось в середине января.

В Курганской области следователи начали проверку по факту происшествия с ребенком в поселке Юргамыш. Девятилетняя девочка на тюбинге попала под машину. Информация об этом опубликована на официальном сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «В поселке Юргамыш девятилетняя девочка пострадала во время катания. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Водитель автомобиля Nissan Almera, осуществляющий движение по улице Чапаева, допустил наезд на ребенка, который тюбинге скатился на проезжую часть. Девочку госпитализировали», — указано в сообщении силового ведомства. В управлении утонили, что информацию об инциденте получили во время мониторинга средств массовой информации. Во время проверки следователи проверят информацию, установят обстоятельства и причины произошедшего. После будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что силовики объявили о доследственной проверке по факту травмирования ребенка на горке в курганском спорткомплексе «Динамо». Происшествие случилось в середине января.