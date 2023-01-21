Следственный комитет объявил о проверке после травмы ребенка на горке в Кургане

22 января 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

СК объявил о доследственной проверке по факту травмирования девочки на горке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Ситуацией, связанной с серьезным травмированием ребенка на горке в курганском спорткомплексе «Динамо», занялись следователи. После сообщения URA.RU о происшествии с девочкой, которая сломала обе ноги, прокатившись на тюбинге, СК России по Курганской области организовал доследственную проверку. «22 января текущего года в ходе мониторинга средств массовой информации на сайте одного из информационных агентств выявлены сведения о том, что 14 января 2023 года ребенок получил тяжелую травму ног, прокатившись с горки на тюбинге в спорткомплексе, расположенном в поселке Увал города Кургана. По данному факту следственными органами СК России по Курганской области организовано проведение доследственной проверки», — указано на сайте ведомства. В ведомстве пояснили, что следователи проверят информацию и дадут уголовно-правовую оценку действиям руководства спорткомплекса, а также тем, кто ответственен за содержание, эксплуатацию и предоставление развлекательных услуг людям. После установления всех фактов по результатам доследственной проверки примут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ребенок сломал ноги во время катания с горки на тюбинге в спорткомплексе «Динамо». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала мама девочки Екатерина Позднякова. Женщина сообщила, что дочке сделали операцию и сейчас они находятся в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуацией, связанной с серьезным травмированием ребенка на горке в курганском спорткомплексе «Динамо», занялись следователи. После сообщения URA.RU о происшествии с девочкой, которая сломала обе ноги, прокатившись на тюбинге, СК России по Курганской области организовал доследственную проверку. «22 января текущего года в ходе мониторинга средств массовой информации на сайте одного из информационных агентств выявлены сведения о том, что 14 января 2023 года ребенок получил тяжелую травму ног, прокатившись с горки на тюбинге в спорткомплексе, расположенном в поселке Увал города Кургана. По данному факту следственными органами СК России по Курганской области организовано проведение доследственной проверки», — указано на сайте ведомства. В ведомстве пояснили, что следователи проверят информацию и дадут уголовно-правовую оценку действиям руководства спорткомплекса, а также тем, кто ответственен за содержание, эксплуатацию и предоставление развлекательных услуг людям. После установления всех фактов по результатам доследственной проверки примут процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ребенок сломал ноги во время катания с горки на тюбинге в спорткомплексе «Динамо». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала мама девочки Екатерина Позднякова. Женщина сообщила, что дочке сделали операцию и сейчас они находятся в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста.