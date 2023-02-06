В Кургане обсуждают отставку замгубернатора Кокориной

Из правительства Курганской области может уйти заместитель губернатора Лариса Кокорина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшее время в отставку может уйти заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. Об этом URA.RU сообщают несколько источников, близких к региональным властям.

«Лариса Кокорина в ближайшее время может уйти с должности замгубернатора», — отметил один из инсайдеров. Другой источник подтвердил информацию. По его словам, чиновницу попросили покинуть свой пост. Еще один источник из политического окружения добавил, что Кокорину планировали отправить в отпуск, а после — в отставку.

На официальном сайте правительства Курганской области Кокорина числится заместителем губернатора. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области получить оперативный комментарий не удалось. По двум номерам телефонов на момент публикации дозвониться до пресс-службы правительства не получилось. По теме направлены вопросы в мессенджер.

Ранее URA.RU писало, что Кокорина стала заместителем губернатора региона по соцполитике в сентябре 2020 года. До этого она возглавляла областной департамент здравоохранения.