В Москве рекомендовали кандидата на должность зампреда курганского суда

Курганский кандидат на должность зампреда суда получил рекомендацию ВККС

07 февраля 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

ВККС РФ одобрила кандидата в зампреды курганского суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заседании Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) судья из Кургана Любовь Деревенко получила рекомендацию на должность заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области. Информация появилась на одном из правовых порталов. «Заявление Деревенко Любови Александровны о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — гласит повестка заседания квалификационной комиссии. Заявление было рассмотрено и получено одобрение, подтвердил сайт право.ру. Московская комиссия получила от курганского кандидата объяснения по интересовавшим их вопросам. Деревенко спросили об источниках дохода на недавно купленную новую квартиру. Судья пояснила, что взяла кредит в банке к уже имеющимся накоплениям. Также комиссия поинтересовалась возможным конфликтом интересов с супругом Деревенко, который является адвокатом. Сотрудница курганского суда сообщила, что муж не работает по делам арбитражного суда. Объяснения удовлетворили комиссию, которая рекомендовала кандидатуру Деревенко. Ранее URA.RU сообщало, что председателем Курганского арбитражного суда назначен Вячеслав Доставалов. Он был назначен указом президента РФ на 6-летний срок полномочий.

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) судья из Кургана Любовь Деревенко получила рекомендацию на должность заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области. Информация появилась на одном из правовых порталов. «Заявление Деревенко Любови Александровны о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — гласит повестка заседания квалификационной комиссии. Заявление было рассмотрено и получено одобрение, подтвердил сайт право.ру. Московская комиссия получила от курганского кандидата объяснения по интересовавшим их вопросам. Деревенко спросили об источниках дохода на недавно купленную новую квартиру. Судья пояснила, что взяла кредит в банке к уже имеющимся накоплениям. Также комиссия поинтересовалась возможным конфликтом интересов с супругом Деревенко, который является адвокатом. Сотрудница курганского суда сообщила, что муж не работает по делам арбитражного суда. Объяснения удовлетворили комиссию, которая рекомендовала кандидатуру Деревенко. Ранее URA.RU сообщало, что председателем Курганского арбитражного суда назначен Вячеслав Доставалов. Он был назначен указом президента РФ на 6-летний срок полномочий.