«Единая Россия»: с 1 марта в новых регионах станут доступны все российские пособия

08 февраля 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Жители новых российских регионов будут получать все льготы и пособия с 1 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители новых регионов России с 1 марта смогут получать все меры социальной поддержки согласно законодательству РФ, а пенсии и пособия будут начисляться в соответствии с российскими стандартами. Соответствующие законопроекты были приняты Госдумой РФ в первом чтении, сообщает пресс-служба «Единой России». «Меры соцподдержки по российским стандартам появятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта», — сообщает пресс-служба «ЕР». При пересчете выплат будет соблюден принцип сохранения доходов. «Мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если ему была положена выплата, и она окажется выше, чем по российскому законодательству, будет установлена региональная доплата. И она будет индексироваться вместе с основным „телом“ пенсии. Оформить пенсию лица как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. Пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев. Для расчета больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя заработная плата за период с 30 сентября 2022 года. «Пенсии задним числом были перерасчитаны в баллах, начиная с 2022 года. В качестве средней зарплаты для такого расчета в новых территориях будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах. Для Донецкой и Луганской народных республик это 40183 рубля, ориентир — Ростовская область. Для Херсона и Запорожья ориентир Крым, там средняя зарплата 37315 рублей», — пояснил Исаев. У жителей новых российских регионов будет возможность подать документы на выплаты как на русском, так и на украинском языках. «Во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут подтвердить стаж, если сам человек не сможет этого сделать», — рассказал Исаев. Инвалиды пройдут медико-социальную экспертизу в срок до 1 января 2026 года и получат группу согласно законодательству России. Пособия по больничным листам будут начислены, исходя из средней заработной платы за период с 30 сентября 2022 года. Льготы получат участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Почетных доноров Украины приравняют к почетным донорам России. В соответствие с законодательством России будут приведены законодательные акты в сфере здравоохранения. «Мы признаем все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены», — заявил координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Документы в сфере образования также будут приведены в соответствие с законами РФ. Преподаватели будут освобождены от прохождения аттестации до 1 сентября 2024 года. До этого срока сохранится прежний регламент поступления в вузы. После 1 сентября 2024 года вступят в силу правила, принятые по всей России. Законодательные нормы в новых российских регионах будут приведены в соответствие с российским законодательством Фото: пресс-служба «Единой России» Жители смогут подать документы на льготы и пособия и на украинском, и на русском языках, рассказал замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев Фото: пресс-служба «Единой России» Документы об образовании врачей в новых российских регионах будут признаваться наравне с российскими, рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители новых регионов России с 1 марта смогут получать все меры социальной поддержки согласно законодательству РФ, а пенсии и пособия будут начисляться в соответствии с российскими стандартами. Соответствующие законопроекты были приняты Госдумой РФ в первом чтении, сообщает пресс-служба «Единой России». «Меры соцподдержки по российским стандартам появятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта», — сообщает пресс-служба «ЕР». При пересчете выплат будет соблюден принцип сохранения доходов. «Мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если ему была положена выплата, и она окажется выше, чем по российскому законодательству, будет установлена региональная доплата. И она будет индексироваться вместе с основным „телом“ пенсии. Оформить пенсию лица как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. Пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев. Для расчета больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя заработная плата за период с 30 сентября 2022 года. «Пенсии задним числом были перерасчитаны в баллах, начиная с 2022 года. В качестве средней зарплаты для такого расчета в новых территориях будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах. Для Донецкой и Луганской народных республик это 40183 рубля, ориентир — Ростовская область. Для Херсона и Запорожья ориентир Крым, там средняя зарплата 37315 рублей», — пояснил Исаев. У жителей новых российских регионов будет возможность подать документы на выплаты как на русском, так и на украинском языках. «Во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут подтвердить стаж, если сам человек не сможет этого сделать», — рассказал Исаев. Инвалиды пройдут медико-социальную экспертизу в срок до 1 января 2026 года и получат группу согласно законодательству России. Пособия по больничным листам будут начислены, исходя из средней заработной платы за период с 30 сентября 2022 года. Льготы получат участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Почетных доноров Украины приравняют к почетным донорам России. В соответствие с законодательством России будут приведены законодательные акты в сфере здравоохранения. «Мы признаем все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены», — заявил координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Документы в сфере образования также будут приведены в соответствие с законами РФ. Преподаватели будут освобождены от прохождения аттестации до 1 сентября 2024 года. До этого срока сохранится прежний регламент поступления в вузы. После 1 сентября 2024 года вступят в силу правила, принятые по всей России.