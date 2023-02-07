07 февраля 2023

Автоэксперт дал советы, как продлить жизнь аккумулятору

Ян Хайцеэр: аккумулятор будет заряжаться, если проезжать десятки километров в день
© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Автоэксперт дал советы по зарядке автоаккумулятора Фото:

Двигатель автомобиля хорошо запустится в холодное время года, если не забывать проверять состояние аккумулятора и время от времени заряжать его с помощью специального устройства. Однако если проезжать несколько десятков километров в день, в дополнительной зарядке он нуждаться не будет. Такими советами поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Часто именно севший аккумулятор — причина того, что пускового тока не хватает и машина не может завестись при минусовой температуре. Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете. Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, поэтому постепенно аккумулятор разряжается. В результате источник питания приходит в негодность, поэтому лучше периодически заряжать его принудительно с помощью недорогих спецустройств», — рассказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik. По его словам, если проезжать несколько десятков километров каждый день, аккумулятор будет заряжаться.

Любой автомобильный аккумулятор служит примерно 5-6 лет, утверждает автоэксперт. После этого нужно готовиться к его замене, подчеркнул он.

Ранее автоэксперт Сергей Астраханцев рассказал, как справиться с обледенением автомобиля. По его мнению, для решения этой сезонной проблемы нужны скребки и размораживающие аэрозоли.

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Двигатель автомобиля хорошо запустится в холодное время года, если не забывать проверять состояние аккумулятора и время от времени заряжать его с помощью специального устройства. Однако если проезжать несколько десятков километров в день, в дополнительной зарядке он нуждаться не будет. Такими советами поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Часто именно севший аккумулятор — причина того, что пускового тока не хватает и машина не может завестись при минусовой температуре. Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете. Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, поэтому постепенно аккумулятор разряжается. В результате источник питания приходит в негодность, поэтому лучше периодически заряжать его принудительно с помощью недорогих спецустройств», — рассказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik. По его словам, если проезжать несколько десятков километров каждый день, аккумулятор будет заряжаться. Любой автомобильный аккумулятор служит примерно 5-6 лет, утверждает автоэксперт. После этого нужно готовиться к его замене, подчеркнул он. Ранее автоэксперт Сергей Астраханцев рассказал, как справиться с обледенением автомобиля. По его мнению, для решения этой сезонной проблемы нужны скребки и размораживающие аэрозоли.
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