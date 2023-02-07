Автоэксперт дал советы, как продлить жизнь аккумулятору

Ян Хайцеэр: аккумулятор будет заряжаться, если проезжать десятки километров в день

08 февраля 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Автоэксперт дал советы по зарядке автоаккумулятора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двигатель автомобиля хорошо запустится в холодное время года, если не забывать проверять состояние аккумулятора и время от времени заряжать его с помощью специального устройства. Однако если проезжать несколько десятков километров в день, в дополнительной зарядке он нуждаться не будет. Такими советами поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Часто именно севший аккумулятор — причина того, что пускового тока не хватает и машина не может завестись при минусовой температуре. Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете. Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, поэтому постепенно аккумулятор разряжается. В результате источник питания приходит в негодность, поэтому лучше периодически заряжать его принудительно с помощью недорогих спецустройств», — рассказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik. По его словам, если проезжать несколько десятков километров каждый день, аккумулятор будет заряжаться. Любой автомобильный аккумулятор служит примерно 5-6 лет, утверждает автоэксперт. После этого нужно готовиться к его замене, подчеркнул он. Ранее автоэксперт Сергей Астраханцев рассказал, как справиться с обледенением автомобиля. По его мнению, для решения этой сезонной проблемы нужны скребки и размораживающие аэрозоли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двигатель автомобиля хорошо запустится в холодное время года, если не забывать проверять состояние аккумулятора и время от времени заряжать его с помощью специального устройства. Однако если проезжать несколько десятков километров в день, в дополнительной зарядке он нуждаться не будет. Такими советами поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Часто именно севший аккумулятор — причина того, что пускового тока не хватает и машина не может завестись при минусовой температуре. Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете. Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, поэтому постепенно аккумулятор разряжается. В результате источник питания приходит в негодность, поэтому лучше периодически заряжать его принудительно с помощью недорогих спецустройств», — рассказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik. По его словам, если проезжать несколько десятков километров каждый день, аккумулятор будет заряжаться. Любой автомобильный аккумулятор служит примерно 5-6 лет, утверждает автоэксперт. После этого нужно готовиться к его замене, подчеркнул он. Ранее автоэксперт Сергей Астраханцев рассказал, как справиться с обледенением автомобиля. По его мнению, для решения этой сезонной проблемы нужны скребки и размораживающие аэрозоли.