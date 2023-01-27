27 января 2023

Автоэксперт рассказал, как справиться с обледенением автомобиля

Автоэксперт Астраханцев: для борьбы с обледенением авто помогут скребки и аэрозоли
© Служба новостей «URA.RU»
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Автовладельцы советуют иметь при себе скребки и аэрозоли, чтобы справиться с обледенением Фото:

Если автовладельцы столкнулись с обледенением своего транспортного средства, есть несколько способов решить данную проблему. Для этого нужно иметь при себе размораживающие аэрозоли для окон и замков вместе с запасным скребком. Об этом рассказал автоэксперт из Клина Сергей Астраханцев.

«Если ни одна из дверей не поддается, следует с умеренной силой постучать ребром ладони по уплотнителям в районе стоек и верхней части остекления, чтобы на корке льда появились трещины, а нужный „раскол“ по дверным щелям создать скребком», — сказал Сергей Астраханцев. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также он посоветовал начинать выбивать лед снизу. Если же лед в дверных щелях не поддается скребку, следует расплавлять лед омывающей жидкостью из бутылки.

Ранее Александр Холодов дал совет, как избежать штрафа из-за снега. Он пояснил, что камера не зафиксирует нарушение, если разметка покрыта снегом.

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Если автовладельцы столкнулись с обледенением своего транспортного средства, есть несколько способов решить данную проблему. Для этого нужно иметь при себе размораживающие аэрозоли для окон и замков вместе с запасным скребком. Об этом рассказал автоэксперт из Клина Сергей Астраханцев. «Если ни одна из дверей не поддается, следует с умеренной силой постучать ребром ладони по уплотнителям в районе стоек и верхней части остекления, чтобы на корке льда появились трещины, а нужный „раскол“ по дверным щелям создать скребком», — сказал Сергей Астраханцев. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также он посоветовал начинать выбивать лед снизу. Если же лед в дверных щелях не поддается скребку, следует расплавлять лед омывающей жидкостью из бутылки. Ранее Александр Холодов дал совет, как избежать штрафа из-за снега. Он пояснил, что камера не зафиксирует нарушение, если разметка покрыта снегом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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