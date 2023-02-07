Курганский госпиталь возглавил врач, который вернулся ради должности из Тюмени

Руководителем Курганского областного госпиталя для ветеранов войн стал Владимир Семенов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганский областной госпиталь для ветеранов войн возглавил тюменский врач Владимир Семенов, который некоторое время работал главврачом Шадринской ЦРБ, но после увольнения в 2022 году вернулся в Тюмень. Семенов приступил к работе с начала недели, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения.

«Владимир Семенов назначен руководителем Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. Говорят, он приступил к работе с понедельника. Из-за смены руководства больницы у некоторых пациентов при выписке возникли сложности с оформлением документов», — рассказал источник.

В Курганском госпитале для ветеранов войн URA.RU подтвердили, что обязанности главврача больницы выполняет Владимир Семенов. Он работает с 6 февраля. На сайте госпиталя в разделе руководители на момент публикации материала была указана только и. о. заместителя начальника по лечебной работе Елена Лунтовская. Ранее госпиталь возглавлял Вячеслав Байчурин.

Владимир Семенов работал главным врачом ГБУ «Шадринская ЦРБ» с 11 ноября 2021 года по 30 августа 2022 года. В интервью шадринскому телевидению он признался, что последовал в регион из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым, которым был впечатлен. URA.RU писало, что в Шадринской ЦРБ после смены главврача пожаловались на питание. Проведенная прокуратурой проверка подтвердила снижение калорийности некоторых блюд. Кроме этого, в больнице не выплачивали страховку сотрудникам, заразившимся на работе коронавирусом. Главврачу было направлено представление с требованием устранить нарушения.