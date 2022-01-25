25 января 2022

После смены главврача в курганской больнице жалуются на питание

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, столовая, больница, еда, обед, питание
В Шадринской ЦРБ пациенты отметили ухудшение питания после смены главврача Фото:

Пациенты Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) жалуются на ухудшение питания. Об этом URA.RU сообщил шадринский правозащитник Александр Андрюков.

«До нас дошла информация, что в Шадринской районной больнице урезали расходы на питание пациентов. Речь идет не только об изменении количества еды в граммах, но и о снижении качества некоторых продуктов. Например, снижении жирности молочных продуктов», — рассказал Александр Андрюков. Он подчеркнул, что обращался за разъяснением к главврачу больницы, но пока ответа не получил.

По словам Андрюкова, пациенты отметили ухудшение в меню учреждения после смены руководства больницы. В ноябре 2021 года на должность главврача Шадринской ЦРБ был назначен Владимир Семенов. Ранее он занимал руководящие должности в медицинских учреждениях Тюмени.

URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Связаться с главврачом Шадринской ЦРБ оперативно не удалось. В приемной администрации больницы попросили направить на имя главврача письменный запрос.

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Пациенты Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) жалуются на ухудшение питания. Об этом URA.RU сообщил шадринский правозащитник Александр Андрюков. «До нас дошла информация, что в Шадринской районной больнице урезали расходы на питание пациентов. Речь идет не только об изменении количества еды в граммах, но и о снижении качества некоторых продуктов. Например, снижении жирности молочных продуктов», — рассказал Александр Андрюков. Он подчеркнул, что обращался за разъяснением к главврачу больницы, но пока ответа не получил. По словам Андрюкова, пациенты отметили ухудшение в меню учреждения после смены руководства больницы. В ноябре 2021 года на должность главврача Шадринской ЦРБ был назначен Владимир Семенов. Ранее он занимал руководящие должности в медицинских учреждениях Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Связаться с главврачом Шадринской ЦРБ оперативно не удалось. В приемной администрации больницы попросили направить на имя главврача письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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