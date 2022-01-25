После смены главврача в курганской больнице жалуются на питание

Пациенты Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) жалуются на ухудшение питания. Об этом URA.RU сообщил шадринский правозащитник Александр Андрюков.
«До нас дошла информация, что в Шадринской районной больнице урезали расходы на питание пациентов. Речь идет не только об изменении количества еды в граммах, но и о снижении качества некоторых продуктов. Например, снижении жирности молочных продуктов», — рассказал Александр Андрюков. Он подчеркнул, что обращался за разъяснением к главврачу больницы, но пока ответа не получил.
По словам Андрюкова, пациенты отметили ухудшение в меню учреждения после смены руководства больницы. В ноябре 2021 года на должность главврача Шадринской ЦРБ был назначен Владимир Семенов. Ранее он занимал руководящие должности в медицинских учреждениях Тюмени.
URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Связаться с главврачом Шадринской ЦРБ оперативно не удалось. В приемной администрации больницы попросили направить на имя главврача письменный запрос.
Пациенты Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) жалуются на ухудшение питания. Об этом URA.RU сообщил шадринский правозащитник Александр Андрюков. «До нас дошла информация, что в Шадринской районной больнице урезали расходы на питание пациентов. Речь идет не только об изменении количества еды в граммах, но и о снижении качества некоторых продуктов. Например, снижении жирности молочных продуктов», — рассказал Александр Андрюков. Он подчеркнул, что обращался за разъяснением к главврачу больницы, но пока ответа не получил. По словам Андрюкова, пациенты отметили ухудшение в меню учреждения после смены руководства больницы. В ноябре 2021 года на должность главврача Шадринской ЦРБ был назначен Владимир Семенов. Ранее он занимал руководящие должности в медицинских учреждениях Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Связаться с главврачом Шадринской ЦРБ оперативно не удалось. В приемной администрации больницы попросили направить на имя главврача письменный запрос.