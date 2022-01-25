После смены главврача в курганской больнице жалуются на питание

В Шадринской ЦРБ пациенты отметили ухудшение питания после смены главврача Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пациенты Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) жалуются на ухудшение питания. Об этом URA.RU сообщил шадринский правозащитник Александр Андрюков.

«До нас дошла информация, что в Шадринской районной больнице урезали расходы на питание пациентов. Речь идет не только об изменении количества еды в граммах, но и о снижении качества некоторых продуктов. Например, снижении жирности молочных продуктов», — рассказал Александр Андрюков. Он подчеркнул, что обращался за разъяснением к главврачу больницы, но пока ответа не получил.

По словам Андрюкова, пациенты отметили ухудшение в меню учреждения после смены руководства больницы. В ноябре 2021 года на должность главврача Шадринской ЦРБ был назначен Владимир Семенов. Ранее он занимал руководящие должности в медицинских учреждениях Тюмени.

URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Связаться с главврачом Шадринской ЦРБ оперативно не удалось. В приемной администрации больницы попросили направить на имя главврача письменный запрос.

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