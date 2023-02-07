07 февраля 2023

Курганским автобусам запретят ездить по Чеховскому мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган, машины, мост, чеховский мост
Автобусам запретят ездить по Чеховскому мосту на время его демонтажа Фото:

На период демонтажа Чеховского путепровода водителям автобусов и грузового транспорта запретят проезд по мосту. Об этом говорится на сайте администрации города Кургана.

«На период демонтажа проезд грузового и общественного транспорта будет запрещен. Им необходимо будет воспользоваться путями объезда ремонтируемого участка», — указано в сообщении. Подрядчик приступает к работам на одной половине путепровода с 15 февраля. По второй полосе будет организовано реверсивное движение.

Жителям Заозерного предлагается объезжать через поселок Северный через улицы Панфилова и Земнухова в сторону Некрасовского моста. Также мэрия предлагает путь через проспект им. М. Голикова и далее по проспекту Машиностроителей, либо путь по улице Мостостроителей в сторону предприятия «Курганстальмост» с выездом на ул. Загородная.

Ранее URA.RU писало, что из-за ремонтных работ на Чеховском путепроводе около шести автобусных маршрутов изменят свой график. К ним относятся: №37, №65, №66, №70, №94, №366.

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На период демонтажа Чеховского путепровода водителям автобусов и грузового транспорта запретят проезд по мосту. Об этом говорится на сайте администрации города Кургана. «На период демонтажа проезд грузового и общественного транспорта будет запрещен. Им необходимо будет воспользоваться путями объезда ремонтируемого участка», — указано в сообщении. Подрядчик приступает к работам на одной половине путепровода с 15 февраля. По второй полосе будет организовано реверсивное движение. Жителям Заозерного предлагается объезжать через поселок Северный через улицы Панфилова и Земнухова в сторону Некрасовского моста. Также мэрия предлагает путь через проспект им. М. Голикова и далее по проспекту Машиностроителей, либо путь по улице Мостостроителей в сторону предприятия «Курганстальмост» с выездом на ул. Загородная. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонтных работ на Чеховском путепроводе около шести автобусных маршрутов изменят свой график. К ним относятся: №37, №65, №66, №70, №94, №366.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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