Курганским автобусам запретят ездить по Чеховскому мосту

Автобусам запретят ездить по Чеховскому мосту на время его демонтажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На период демонтажа Чеховского путепровода водителям автобусов и грузового транспорта запретят проезд по мосту. Об этом говорится на сайте администрации города Кургана.

«На период демонтажа проезд грузового и общественного транспорта будет запрещен. Им необходимо будет воспользоваться путями объезда ремонтируемого участка», — указано в сообщении. Подрядчик приступает к работам на одной половине путепровода с 15 февраля. По второй полосе будет организовано реверсивное движение.

Жителям Заозерного предлагается объезжать через поселок Северный через улицы Панфилова и Земнухова в сторону Некрасовского моста. Также мэрия предлагает путь через проспект им. М. Голикова и далее по проспекту Машиностроителей, либо путь по улице Мостостроителей в сторону предприятия «Курганстальмост» с выездом на ул. Загородная.

Ранее URA.RU писало, что из-за ремонтных работ на Чеховском путепроводе около шести автобусных маршрутов изменят свой график. К ним относятся: №37, №65, №66, №70, №94, №366.