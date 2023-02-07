Спустя 13 лет курганца будут судить за убийство женщины

Ранее судимого курганца обвиняют в убийстве женщины 13-летней давности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Кургана предстанет перед судом за то, что убил женщину и закопал ее в своем дворе в 2010 году. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины 1965 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) в 2010 году», — указано в сообщении. По данным следствия, в июле 2010 года обвиняемый распивал алкоголь вместе с бывшей сожительницей. В тот вечер он избил ее и нанес удар ногой по шее.

На следующий день мужчина обнаружил тело потерпевшей без признаков жизни. После чего он закопал ее на приусадебном участке. Через некоторое время в полицию поступило сообщение о пропаже женщины от ее родственников.

Мужчину задержали в июне 2022 года, он дал признательные показания. Сейчас следствие завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.