07 февраля 2023

Спустя 13 лет курганца будут судить за убийство женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Ранее судимого курганца обвиняют в убийстве женщины 13-летней давности Фото:

Житель Кургана предстанет перед судом за то, что убил женщину и закопал ее в своем дворе в 2010 году. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины 1965 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) в 2010 году», — указано в сообщении. По данным следствия, в июле 2010 года обвиняемый распивал алкоголь вместе с бывшей сожительницей. В тот вечер он избил ее и нанес удар ногой по шее.

На следующий день мужчина обнаружил тело потерпевшей без признаков жизни. После чего он закопал ее на приусадебном участке. Через некоторое время в полицию поступило сообщение о пропаже женщины от ее родственников.

Мужчину задержали в июне 2022 года, он дал признательные показания. Сейчас следствие завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Житель Кургана предстанет перед судом за то, что убил женщину и закопал ее в своем дворе в 2010 году. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины 1965 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) в 2010 году», — указано в сообщении. По данным следствия, в июле 2010 года обвиняемый распивал алкоголь вместе с бывшей сожительницей. В тот вечер он избил ее и нанес удар ногой по шее. На следующий день мужчина обнаружил тело потерпевшей без признаков жизни. После чего он закопал ее на приусадебном участке. Через некоторое время в полицию поступило сообщение о пропаже женщины от ее родственников. Мужчину задержали в июне 2022 года, он дал признательные показания. Сейчас следствие завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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