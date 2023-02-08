Вашингтон ответил на обвинения в подрыве «Северных потоков» Совет нацбезопасности: все обвинения США в подрыве «Северных потоков» являются ложью 08 февраля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 + В США отрицают свою причастность к теракту на «Северных потоках» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Информация о том, что США причастны к подрыву «Северных потоков», является ложной. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США Эйдриенн Уотсон. «Эта совершенная ложь и полная фикция», — заявила Эйдриенн Уотсон. Ее слова приводит ТАСС. Таким образом в Белом доме отреагировали на статью журналиста Сеймура Хершема, который написал о причастности США к подрыву газопроводов. При этом в пресс-службе Госдепа, Пентагона и ВМС США информацию пока никак не прокомментировали. Ранее 8 февраля журналист-расследователь Сеймур Хершем опубликовал большой материал, где рассказал, что взрывчатку, которая привела к подрыву «Северных потоков», якобы закладывали водолазы американских Военно-морских сил (ВМС) под руководством ЦРУ. Информация о том, что США причастны к подрыву «Северных потоков», является ложной. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США Эйдриенн Уотсон. «Эта совершенная ложь и полная фикция», — заявила Эйдриенн Уотсон. Ее слова приводит ТАСС. Таким образом в Белом доме отреагировали на статью журналиста Сеймура Хершема, который написал о причастности США к подрыву газопроводов. При этом в пресс-службе Госдепа, Пентагона и ВМС США информацию пока никак не прокомментировали. Ранее 8 февраля журналист-расследователь Сеймур Хершем опубликовал большой материал, где рассказал, что взрывчатку, которая привела к подрыву «Северных потоков», якобы закладывали водолазы американских Военно-морских сил (ВМС) под руководством ЦРУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям