Небензя: Россия навсегда избавится от угрозы со стороны Украины

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Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Украина не будет угрожать России и ее союзникам, заявил, Василий Небензя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия сделает так, чтобы от Украины больше никогда не исходила угроза для Москвы и ее союзников. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку», — сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Его слова приводит РИА Новости. Также постпред назвал «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского «насмешкой над понятием мирного плана».

Ранее Небензя сказал, что спецоперация на Украине не завершится до тех пор, пока Запад не прекратит прокси-войну против РФ. Он уверен, что перспектива мира близка, однако готовность к урегулированию конфликта со стороны Киева не наблюдается.

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Россия сделает так, чтобы от Украины больше никогда не исходила угроза для Москвы и ее союзников. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку», — сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Его слова приводит РИА Новости. Также постпред назвал «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского «насмешкой над понятием мирного плана». Ранее Небензя сказал, что спецоперация на Украине не завершится до тех пор, пока Запад не прекратит прокси-войну против РФ. Он уверен, что перспектива мира близка, однако готовность к урегулированию конфликта со стороны Киева не наблюдается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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