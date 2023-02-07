07 февраля 2023

Небензя назвал деталь, без которой завершение СВО на Украине невозможно

Небензя: конфликт на Украине не кончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Спецоперация не кончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против РФ, считает Небензя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против Российской Федерации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

«Конфликт кончится, когда те, кто продвигает его, прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые за них умирают», — пишет ТАСС со ссылкой на Василия Небензя. По его мнению, перспектива мира близко, но пока что не наблюдается готовности другой стороны к взаимодействию.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают постоянную поддержку Украине. К примеру, США готовятся передать Киеву ракеты большей дальности. Также Вашингтон пообещал предоставить танки Abrams.

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Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против Российской Федерации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом. «Конфликт кончится, когда те, кто продвигает его, прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые за них умирают», — пишет ТАСС со ссылкой на Василия Небензя. По его мнению, перспектива мира близко, но пока что не наблюдается готовности другой стороны к взаимодействию. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают постоянную поддержку Украине. К примеру, США готовятся передать Киеву ракеты большей дальности. Также Вашингтон пообещал предоставить танки Abrams.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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