Небензя назвал деталь, без которой завершение СВО на Украине невозможно

Небензя: конфликт на Украине не кончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против РФ

08 февраля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Спецоперация не кончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против РФ, считает Небензя Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против Российской Федерации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом. «Конфликт кончится, когда те, кто продвигает его, прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые за них умирают», — пишет ТАСС со ссылкой на Василия Небензя. По его мнению, перспектива мира близко, но пока что не наблюдается готовности другой стороны к взаимодействию. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают постоянную поддержку Украине. К примеру, США готовятся передать Киеву ракеты большей дальности. Также Вашингтон пообещал предоставить танки Abrams.

Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не прекратит вести прокси-войну против Российской Федерации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом. «Конфликт кончится, когда те, кто продвигает его, прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые за них умирают», — пишет ТАСС со ссылкой на Василия Небензя. По его мнению, перспектива мира близко, но пока что не наблюдается готовности другой стороны к взаимодействию. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают постоянную поддержку Украине. К примеру, США готовятся передать Киеву ракеты большей дальности. Также Вашингтон пообещал предоставить танки Abrams.