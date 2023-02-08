Медведев восхитился словами основателя Pink Floyd Уотерсом о ситуации на Украине

Выступивший на заседании Совбеза ООН британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, один из основателей основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ООН сносит стену лжи, возведенную Западом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«В ООН Роджер Уотерс сносит „стену“ лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!» — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter. Так он прокомментировал выступление Уотерса на заседании Совбеза ООН.
Ранее 79-летний британский рок-музыкант Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН в среду заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он потребовал изменений в российско-украинском конфликте, передает МК. Также он призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского договориться о прекращении огня в зоне СВО.
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Выступивший на заседании Совбеза ООН британский рок-музыкант, вокалист, бас-гитарист, один из основателей основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ООН сносит стену лжи, возведенную Западом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «В ООН Роджер Уотерс сносит „стену“ лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!» — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter. Так он прокомментировал выступление Уотерса на заседании Совбеза ООН. Ранее 79-летний британский рок-музыкант Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН в среду заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он потребовал изменений в российско-украинском конфликте, передает МК. Также он призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского договориться о прекращении огня в зоне СВО.