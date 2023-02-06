Пушилин: ЧВК «Вагнера» закрепились в Бахмуте

Военные ЧВК «Вагнер» закрепились на востоке и севере города, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута. Об этом в своем выступлении сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Бойцы ЧВК „Вагнер“ закрепились в северной и восточной частях Бахмута», — заявил Пушилин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».
Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» поделился информацией, что Бахмут взят в тактическое окружение. На город ведутся атаки с трех направлений.
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