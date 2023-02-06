Пушилин: ЧВК «Вагнера» закрепились в Бахмуте

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Военные ЧВК «Вагнер» закрепились на востоке и севере города, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута. Об этом в своем выступлении сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ закрепились в северной и восточной частях Бахмута», — заявил Пушилин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».

Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» поделился информацией, что Бахмут взят в тактическое окружение. На город ведутся атаки с трех направлений.

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Военнослужащие ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута. Об этом в своем выступлении сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ закрепились в северной и восточной частях Бахмута», — заявил Пушилин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» поделился информацией, что Бахмут взят в тактическое окружение. На город ведутся атаки с трех направлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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