Зеленский договорился о поставках дальнобойного оружия из Британии

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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Владимир Зеленский недавно провел переговоры в Лондоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал поставку дальнобойного оружия из Великобритании после своего визита в Лондон. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал», — сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский съездил в Великобританию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Президент Украины попросил у него самолеты, но Лондон не готов пока поставлять их, передает «Царьград» Сунак во время переговоров пообещал Зеленскому отправить британские танки в марте и обучить украинских пилотов использованию истребителей. Также они подписали декларацию об укреплении отношений двух стран.

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал поставку дальнобойного оружия из Великобритании после своего визита в Лондон. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера. «Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал», — сообщается на сайте президента Украины. Зеленский съездил в Великобританию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Президент Украины попросил у него самолеты, но Лондон не готов пока поставлять их, передает «Царьград» Сунак во время переговоров пообещал Зеленскому отправить британские танки в марте и обучить украинских пилотов использованию истребителей. Также они подписали декларацию об укреплении отношений двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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