08 февраля 2023

Зеленский и Сунак подписали важный документ по итогам встречи в Лондоне

Зеленский и Сунак подписали декларацию о единстве Великобритании и Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали декларацию о единстве Великобритании и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак подписали декларацию о единстве, которая служит укреплению отношений между государствами. Текст документа опубликован канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных границах, а также право Украины добиваться гарантий собственной безопасности, в том числе будущего членства в НАТО», — сказано в документе, передает ТАСС. В нем же отмечается, что Лондон будет и дальше всячески поддерживать Киев. Кроме того, представители Британии пообещали играть ключевую роль в создании основ для создания «справедливого и длительного мира» между сторонами российско-украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Лондон. Военный эксперт Юрий Кнутов предрек новые военные поставки Британии на Украину после этого визита. По мнению Зеленского, без поддержки оружием со стороны Запада, Украине в конфликте с Россией грозит стагнация и спад.

Известно, что представители России и Украины уже проводили переговоры о заключении мира. Они состоялись в конце марта в Турции. Однако по их результатам документ о перемирии не был подписан. В декабре Зеленский предложил России «формулу мира». Она состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на этих условиях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак подписали декларацию о единстве, которая служит укреплению отношений между государствами. Текст документа опубликован канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. «Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных границах, а также право Украины добиваться гарантий собственной безопасности, в том числе будущего членства в НАТО», — сказано в документе, передает ТАСС. В нем же отмечается, что Лондон будет и дальше всячески поддерживать Киев. Кроме того, представители Британии пообещали играть ключевую роль в создании основ для создания «справедливого и длительного мира» между сторонами российско-украинского конфликта. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Лондон. Военный эксперт Юрий Кнутов предрек новые военные поставки Британии на Украину после этого визита. По мнению Зеленского, без поддержки оружием со стороны Запада, Украине в конфликте с Россией грозит стагнация и спад. Известно, что представители России и Украины уже проводили переговоры о заключении мира. Они состоялись в конце марта в Турции. Однако по их результатам документ о перемирии не был подписан. В декабре Зеленский предложил России «формулу мира». Она состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на этих условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...