Зеленский и Сунак подписали важный документ по итогам встречи в Лондоне

Зеленский и Сунак подписали декларацию о единстве Великобритании и Украины

09 февраля 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали декларацию о единстве Великобритании и Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак подписали декларацию о единстве, которая служит укреплению отношений между государствами. Текст документа опубликован канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. «Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных границах, а также право Украины добиваться гарантий собственной безопасности, в том числе будущего членства в НАТО», — сказано в документе, передает ТАСС. В нем же отмечается, что Лондон будет и дальше всячески поддерживать Киев. Кроме того, представители Британии пообещали играть ключевую роль в создании основ для создания «справедливого и длительного мира» между сторонами российско-украинского конфликта. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Лондон. Военный эксперт Юрий Кнутов предрек новые военные поставки Британии на Украину после этого визита. По мнению Зеленского, без поддержки оружием со стороны Запада, Украине в конфликте с Россией грозит стагнация и спад. Известно, что представители России и Украины уже проводили переговоры о заключении мира. Они состоялись в конце марта в Турции. Однако по их результатам документ о перемирии не был подписан. В декабре Зеленский предложил России «формулу мира». Она состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на этих условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак подписали декларацию о единстве, которая служит укреплению отношений между государствами. Текст документа опубликован канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. «Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных границах, а также право Украины добиваться гарантий собственной безопасности, в том числе будущего членства в НАТО», — сказано в документе, передает ТАСС. В нем же отмечается, что Лондон будет и дальше всячески поддерживать Киев. Кроме того, представители Британии пообещали играть ключевую роль в создании основ для создания «справедливого и длительного мира» между сторонами российско-украинского конфликта. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Лондон. Военный эксперт Юрий Кнутов предрек новые военные поставки Британии на Украину после этого визита. По мнению Зеленского, без поддержки оружием со стороны Запада, Украине в конфликте с Россией грозит стагнация и спад. Известно, что представители России и Украины уже проводили переговоры о заключении мира. Они состоялись в конце марта в Турции. Однако по их результатам документ о перемирии не был подписан. В декабре Зеленский предложил России «формулу мира». Она состоит из пяти пунктов — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на этих условиях.