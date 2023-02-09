Кадыров предложил трусливым генералам сдаваться в плен Польше

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров призывал к демилитаризации Польши Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил трусливым генералам сдаться Польше, если они готовятся к проигрышу на Украине. Так он ответил на заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева.

Ранее Кадыров сказал, что спецоперация должна закончиться до конца года и призвал демилитаризовать Польшу. Соболев согласился с заявлением о завершении СВО. Но отметил, что нападение на Польшу развяжет Третью мировую войну, к чему Россия не готова.

«Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам, а не ведет проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, Соболев находится «в позе страуса». Глава Чечни обратил внимание на поставку западного оружия Украине, с помощью которого также атакуют территорию новых регионов России.

Соболев в ответ заявил, что никто не планирует сдаваться Польше, передает «Национальная служба новостей». Он назвал слова Кадырова странными.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил трусливым генералам сдаться Польше, если они готовятся к проигрышу на Украине. Так он ответил на заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева. Ранее Кадыров сказал, что спецоперация должна закончиться до конца года и призвал демилитаризовать Польшу. Соболев согласился с заявлением о завершении СВО. Но отметил, что нападение на Польшу развяжет Третью мировую войну, к чему Россия не готова. «Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам, а не ведет проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, Соболев находится «в позе страуса». Глава Чечни обратил внимание на поставку западного оружия Украине, с помощью которого также атакуют территорию новых регионов России. Соболев в ответ заявил, что никто не планирует сдаваться Польше, передает «Национальная служба новостей». Он назвал слова Кадырова странными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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