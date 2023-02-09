Кадыров предложил трусливым генералам сдаваться в плен Польше

Рамзан Кадыров призывал к демилитаризации Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил трусливым генералам сдаться Польше, если они готовятся к проигрышу на Украине. Так он ответил на заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева.

Ранее Кадыров сказал, что спецоперация должна закончиться до конца года и призвал демилитаризовать Польшу. Соболев согласился с заявлением о завершении СВО. Но отметил, что нападение на Польшу развяжет Третью мировую войну, к чему Россия не готова.

«Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам, а не ведет проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства», — написал Кадыров в своем telegram-канале .

По его словам, Соболев находится «в позе страуса». Глава Чечни обратил внимание на поставку западного оружия Украине, с помощью которого также атакуют территорию новых регионов России.

Соболев в ответ заявил, что никто не планирует сдаваться Польше, передает «Национальная служба новостей». Он назвал слова Кадырова странными.