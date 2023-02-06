Кадыров собрался денацифицировать и демилитаризировать Польшу

06 февраля 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов переключиться на Польшу после окончания СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что хочет денацифицировать и демилитаризовать Польшу. Так он прокомментировал решение главы бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача запросить вооружение у США. «Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он предположил, что просьба Польши об американском оружии обусловлена страхом Варшавы попасть под демилитаризацию после окончания СВО. Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что готов принять часть украинских территорий в состав Польши. Он высказал надежду, что Россия не станет вступать в открытый конфликт с Польшей, так как она страна НАТО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что хочет денацифицировать и демилитаризовать Польшу. Так он прокомментировал решение главы бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача запросить вооружение у США. «Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он предположил, что просьба Польши об американском оружии обусловлена страхом Варшавы попасть под демилитаризацию после окончания СВО. Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что готов принять часть украинских территорий в состав Польши. Он высказал надежду, что Россия не станет вступать в открытый конфликт с Польшей, так как она страна НАТО.