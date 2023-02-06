Кадыров собрался денацифицировать и демилитаризировать Польшу

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов переключиться на Польшу после окончания СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что хочет денацифицировать и демилитаризовать Польшу. Так он прокомментировал решение главы бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача запросить вооружение у США.

«Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он предположил, что просьба Польши об американском оружии обусловлена страхом Варшавы попасть под демилитаризацию после окончания СВО.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что готов принять часть украинских территорий в состав Польши. Он высказал надежду, что Россия не станет вступать в открытый конфликт с Польшей, так как она страна НАТО.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что хочет денацифицировать и демилитаризовать Польшу. Так он прокомментировал решение главы бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача запросить вооружение у США. «Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он предположил, что просьба Польши об американском оружии обусловлена страхом Варшавы попасть под демилитаризацию после окончания СВО. Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что готов принять часть украинских территорий в состав Польши. Он высказал надежду, что Россия не станет вступать в открытый конфликт с Польшей, так как она страна НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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