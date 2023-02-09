В Кремле отреагировали на расследование журналиста по диверсиям на «Северных потоках»

09 февраля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что России не дали провести расследование диверсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В мире не так много стран, которые могли устроить диверсию на газопроводе «Северный поток». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о расследовании журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который заявил, что США отдали приказ о подрыве. «Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа. Это очень опасный прецедент, если кто-то его совершил однажды, то может и второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такое», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, Россия предпринимала много попыток, чтобы разобраться в произошедшем, но они все были отвергнуты.

В мире не так много стран, которые могли устроить диверсию на газопроводе «Северный поток». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о расследовании журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который заявил, что США отдали приказ о подрыве. «Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа. Это очень опасный прецедент, если кто-то его совершил однажды, то может и второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такое», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, Россия предпринимала много попыток, чтобы разобраться в произошедшем, но они все были отвергнуты.