В Кремле отреагировали на расследование журналиста по диверсиям на «Северных потоках»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков сказал, что России не дали провести расследование диверсий Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

В мире не так много стран, которые могли устроить диверсию на газопроводе «Северный поток». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о расследовании журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который заявил, что США отдали приказ о подрыве.

«Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа. Это очень опасный прецедент, если кто-то его совершил однажды, то может и второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такое», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, Россия предпринимала много попыток, чтобы разобраться в произошедшем, но они все были отвергнуты.

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В мире не так много стран, которые могли устроить диверсию на газопроводе «Северный поток». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о расследовании журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который заявил, что США отдали приказ о подрыве. «Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа. Это очень опасный прецедент, если кто-то его совершил однажды, то может и второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такое», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. По его словам, Россия предпринимала много попыток, чтобы разобраться в произошедшем, но они все были отвергнуты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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