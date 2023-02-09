«Царьград»: россияне захотели присоединить Одессу и Харьков

Опрошенные россияне уточнили, что хотят присоединения Одессы в состав страны, сообщает Институт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россияне хотят, чтобы по итогам спецоперации к стране присоединилась Одесса, Херсон, Запорожье и Харьков. Такие данные следуют из опроса, который провел Институт «Царьграда».

«Больше всего респондентов хотели бы вернуть Одессу (36,8%), на втором месте — Херсон (36,7%), дальше следуют Запорожье (33,4%) и Харьков (33,2%)», — сообщает «Царьград». Также по результатам опроса больше половины респондентов уточнили, что поддерживают специальную военную операцию на Украине.

К тому же, более 50% россиян, принявших участие в опросе, уверены, что российская армия должна предпринять новую попытку наступления на Киев. Всего в опросе приняли участие около 1000 человек.

Ранее Фонд общественного мнения (ФОМ) также проводил опрос. Аналитики спрашивали о том, испытывают ли россияне тревожное настроение. По итогу выяснилось, что из 1500 опрошенных, 50% испытывают тревожность.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. 9 ноября Минобороны объявили о выводе российских сил с правого берега Днепра в левобережную часть Херсонской области, сообщает RT. В Госдуме назвали вопросом времени освобождение Херсона от Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Национальная служба новостей».