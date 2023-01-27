Опрос ФОМ: половина россиян испытывает тревогу

27 января 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Из опроса ФОМ следует, что 50% россиян испытывают тревогу, а 45% — спокойствие Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Опрос Фонда общественного мнения (ФОМ) показал, что ровно половина опрошенных россиян испытывает тревожное настроение. Всего в опросе приняли участие 1500 человек. «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?», — спрашивали у респондентов. По итогу исследования выяснилось, что 50% испытывают тревожность, а 45% — спокойствие. Остальные опрошенные затруднились ответить. Само исследование было проведено в период с 20 по 22 января. Людей опрашивали в 104 населенных пунктах страны. Ранее сообщалось, что уровень тревоги у россиян заметно вырос после объявления частичной мобилизации с 21 сентября. Тогда из опроса ФОМ следовало, что тревогу испытывали 69% респондентов. Также эксперт по работе с родовыми программами и стратегиями номер один в России Ксения Губина заявила, что психические и хронические болезни усугубляются у россиян из-за тревоги, пишут «Дни.ру».

Опрос Фонда общественного мнения (ФОМ) показал, что ровно половина опрошенных россиян испытывает тревожное настроение. Всего в опросе приняли участие 1500 человек. «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди Ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?», — спрашивали у респондентов. По итогу исследования выяснилось, что 50% испытывают тревожность, а 45% — спокойствие. Остальные опрошенные затруднились ответить. Само исследование было проведено в период с 20 по 22 января. Людей опрашивали в 104 населенных пунктах страны. Ранее сообщалось, что уровень тревоги у россиян заметно вырос после объявления частичной мобилизации с 21 сентября. Тогда из опроса ФОМ следовало, что тревогу испытывали 69% респондентов. Также эксперт по работе с родовыми программами и стратегиями номер один в России Ксения Губина заявила, что психические и хронические болезни усугубляются у россиян из-за тревоги, пишут «Дни.ру».