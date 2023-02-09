Журналист, говоривший с Зеленским, раскрыл меры защиты лидера Украины

Журналист Spiegel: каждый приходящий к Зеленскому проходит несколько этапов проверки

09 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Чтобы попасть к Зеленскому нужно сдать удостоверение личности, заявил журналист Spiegel Фото: Официальный сайт президента Украины Журналист немецкого журнала Spiegel, бравший интервью у президента Украины Владимира Зеленского рассказал о мерах защиты главы государства. Каждый посетитель офиса главы страны проходит несколько этапов проверки. По словам журналиста, даже начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов проходит проверку на металлоискателе, чтобы попасть к президенту. «По пути к нему перед досмотром на третьем этаже [офиса президента] мы встретили Кирилла Буданова, 37-летнего начальника военной разведки ГУР. Буданов дружелюбно поприветствовал нас, затем прошел через металлоискатель», — заявил журналист. Его слова приводит РБК. По словам журналиста, каждый, кто намерен попасть в офис президента в Киеве, обязан отправить на проверку свое удостоверение личности. После этого необходимо пройти несколько контрольно-пропускных пунктов. Он также добавил, что на третьем этаже посетителя ждут тепловизоры и охрана. При этом все имеющиеся предметы нужно сдать. «Раньше Зеленский проводил интервью среди мешков с песком. Теперь он приветствует вас в золотом зале с инкрустированным паркетом и шелковыми обоями», — резюмировал журналист. Редакции URA.RU не удалось найти имя этого журналиста. Ранее глава ЦРУ Билл Бернс сообщил Зеленскому о том, что с начала спецоперации на украинского лидера покушались более 12 раз. Об этом написали в Independent со ссылкой на книгу «Борьба за его жизнь: Внутри Белого дома», передает «Царьград». Также политолог Максим Жаров предположил, что в окружении президента Украины «зреет заговор с целью его убийства». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналист немецкого журнала Spiegel, бравший интервью у президента Украины Владимира Зеленского рассказал о мерах защиты главы государства. Каждый посетитель офиса главы страны проходит несколько этапов проверки. По словам журналиста, даже начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов проходит проверку на металлоискателе, чтобы попасть к президенту. «По пути к нему перед досмотром на третьем этаже [офиса президента] мы встретили Кирилла Буданова, 37-летнего начальника военной разведки ГУР. Буданов дружелюбно поприветствовал нас, затем прошел через металлоискатель», — заявил журналист. Его слова приводит РБК. По словам журналиста, каждый, кто намерен попасть в офис президента в Киеве, обязан отправить на проверку свое удостоверение личности. После этого необходимо пройти несколько контрольно-пропускных пунктов. Он также добавил, что на третьем этаже посетителя ждут тепловизоры и охрана. При этом все имеющиеся предметы нужно сдать. «Раньше Зеленский проводил интервью среди мешков с песком. Теперь он приветствует вас в золотом зале с инкрустированным паркетом и шелковыми обоями», — резюмировал журналист. Редакции URA.RU не удалось найти имя этого журналиста. Ранее глава ЦРУ Билл Бернс сообщил Зеленскому о том, что с начала спецоперации на украинского лидера покушались более 12 раз. Об этом написали в Independent со ссылкой на книгу «Борьба за его жизнь: Внутри Белого дома», передает «Царьград». Также политолог Максим Жаров предположил, что в окружении президента Украины «зреет заговор с целью его убийства».