Кардиолог перечислила способы меньше страдать из-за резкой смены погоды

Кардиолог Гаврилова: в периоды резкой смены погоды метеозависимым людям стоит отказаться от активной работы

10 февраля 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Резкие перепады температуры могут вызвать ухудшение самочувствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Справиться с проявляющимся от резкой смены температуры ухудшением самочувствия можно при помощи отдыха и различных лайфхаков, которые облегчат симптомы метеозависимости. Свои советы для россиян дала кардиолог и главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова. «Желательно отказаться на время приступа от активной работы, в пользу покоя и медленного глубокого подконтрольного дыхания, что также позволит расслабиться. В такие моменты рекомендуется не переутомляться, снизить потребление кофеина, пить больше чистой воды», — передает «Ридус» слова Гавриловой. Эксперт добавила, что нужно учитывать особенности симптомов. Так, при снижении артериального давления стоит принять контрастный душ, а с повышенным давлением помогут справиться успокоительные препараты. Обратить внимание важно и на характер изменений. «Например, осенью в отсутствие достаточного количества солнечного света, остро ощущается нехватка витамина D — именно поэтому многие отмечают упадок сил, сонливость и общее депрессивное настроение», — отметила кардиолог. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут поддерживать сильный иммунитет. Для этого их также необходимо употреблять каждый день.

Справиться с проявляющимся от резкой смены температуры ухудшением самочувствия можно при помощи отдыха и различных лайфхаков, которые облегчат симптомы метеозависимости. Свои советы для россиян дала кардиолог и главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова. «Желательно отказаться на время приступа от активной работы, в пользу покоя и медленного глубокого подконтрольного дыхания, что также позволит расслабиться. В такие моменты рекомендуется не переутомляться, снизить потребление кофеина, пить больше чистой воды», — передает «Ридус» слова Гавриловой. Эксперт добавила, что нужно учитывать особенности симптомов. Так, при снижении артериального давления стоит принять контрастный душ, а с повышенным давлением помогут справиться успокоительные препараты. Обратить внимание важно и на характер изменений. «Например, осенью в отсутствие достаточного количества солнечного света, остро ощущается нехватка витамина D — именно поэтому многие отмечают упадок сил, сонливость и общее депрессивное настроение», — отметила кардиолог. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут поддерживать сильный иммунитет. Для этого их также необходимо употреблять каждый день.