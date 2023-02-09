09 февраля 2023

Кардиолог перечислила способы меньше страдать из-за резкой смены погоды

Кардиолог Гаврилова: в периоды резкой смены погоды метеозависимым людям стоит отказаться от активной работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, лавка, безработица, усталость, печаль, парк, лето, женщина, скамья
Резкие перепады температуры могут вызвать ухудшение самочувствия Фото:

Справиться с проявляющимся от резкой смены температуры ухудшением самочувствия можно при помощи отдыха и различных лайфхаков, которые облегчат симптомы метеозависимости. Свои советы для россиян дала кардиолог и главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.

«Желательно отказаться на время приступа от активной работы, в пользу покоя и медленного глубокого подконтрольного дыхания, что также позволит расслабиться. В такие моменты рекомендуется не переутомляться, снизить потребление кофеина, пить больше чистой воды», — передает «Ридус» слова Гавриловой.

Эксперт добавила, что нужно учитывать особенности симптомов. Так, при снижении артериального давления стоит принять контрастный душ, а с повышенным давлением помогут справиться успокоительные препараты. Обратить внимание важно и на характер изменений. «Например, осенью в отсутствие достаточного количества солнечного света, остро ощущается нехватка витамина D — именно поэтому многие отмечают упадок сил, сонливость и общее депрессивное настроение», — отметила кардиолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут поддерживать сильный иммунитет. Для этого их также необходимо употреблять каждый день.

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Справиться с проявляющимся от резкой смены температуры ухудшением самочувствия можно при помощи отдыха и различных лайфхаков, которые облегчат симптомы метеозависимости. Свои советы для россиян дала кардиолог и главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова. «Желательно отказаться на время приступа от активной работы, в пользу покоя и медленного глубокого подконтрольного дыхания, что также позволит расслабиться. В такие моменты рекомендуется не переутомляться, снизить потребление кофеина, пить больше чистой воды», — передает «Ридус» слова Гавриловой. Эксперт добавила, что нужно учитывать особенности симптомов. Так, при снижении артериального давления стоит принять контрастный душ, а с повышенным давлением помогут справиться успокоительные препараты. Обратить внимание важно и на характер изменений. «Например, осенью в отсутствие достаточного количества солнечного света, остро ощущается нехватка витамина D — именно поэтому многие отмечают упадок сил, сонливость и общее депрессивное настроение», — отметила кардиолог. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут поддерживать сильный иммунитет. Для этого их также необходимо употреблять каждый день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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