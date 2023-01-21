Диетолог назвала необходимые для иммунитета продукты

Диетолог Соломатина: для поддержания иммунитета необходимо есть продукты с клетчаткой

21 января 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Для поддержки иммунитета стоит есть фрукты, рассказала Елена Соломатина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для поддержания иммунитета необходимо каждый день есть овощи, фрукты, а также другие продукты с содержанием клетчатки. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. «Достаточно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы получать нужное количество клетчатки. Причем лучше именно овощей, потому что фрукты содержат сахар», — рассказала Соломина в разговоре с радио Sputnik. Она также отметила, что для получения клетчатки подойдут цельнозерновой хлеб или крупа. Соломатина добавила, что крупа должна быть с оболочкой. Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская отмечала, что зимой иммунитет особенно уязвим. Для его поддержки она рекомендовала употреблять квашеную капусту, хурму, авокадо и мандарины.

Для поддержания иммунитета необходимо каждый день есть овощи, фрукты, а также другие продукты с содержанием клетчатки. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. «Достаточно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы получать нужное количество клетчатки. Причем лучше именно овощей, потому что фрукты содержат сахар», — рассказала Соломина в разговоре с радио Sputnik. Она также отметила, что для получения клетчатки подойдут цельнозерновой хлеб или крупа. Соломатина добавила, что крупа должна быть с оболочкой. Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская отмечала, что зимой иммунитет особенно уязвим. Для его поддержки она рекомендовала употреблять квашеную капусту, хурму, авокадо и мандарины.