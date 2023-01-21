Диетолог назвала необходимые для иммунитета продукты

Диетолог Соломатина: для поддержания иммунитета необходимо есть продукты с клетчаткой
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, фрукты, апельсины, цитрус
Для поддержки иммунитета стоит есть фрукты, рассказала Елена Соломатина Фото:

Для поддержания иммунитета необходимо каждый день есть овощи, фрукты, а также другие продукты с содержанием клетчатки. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Достаточно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы получать нужное количество клетчатки. Причем лучше именно овощей, потому что фрукты содержат сахар», — рассказала Соломина в разговоре с радио Sputnik. Она также отметила, что для получения клетчатки подойдут цельнозерновой хлеб или крупа. Соломатина добавила, что крупа должна быть с оболочкой.

Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская отмечала, что зимой иммунитет особенно уязвим. Для его поддержки она рекомендовала употреблять квашеную капусту, хурму, авокадо и мандарины.

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Для поддержания иммунитета необходимо каждый день есть овощи, фрукты, а также другие продукты с содержанием клетчатки. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. «Достаточно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы получать нужное количество клетчатки. Причем лучше именно овощей, потому что фрукты содержат сахар», — рассказала Соломина в разговоре с радио Sputnik. Она также отметила, что для получения клетчатки подойдут цельнозерновой хлеб или крупа. Соломатина добавила, что крупа должна быть с оболочкой. Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская отмечала, что зимой иммунитет особенно уязвим. Для его поддержки она рекомендовала употреблять квашеную капусту, хурму, авокадо и мандарины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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