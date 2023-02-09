В Белом доме призвали к сотрудничеству с Россией в Арктике

Крис Кофрон: сотрудничество России и США в Арктике возможно по жизненно важным вопросам

США должны возобновить сотрудничество с РФ в Арктике по вопросам жизни и смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Совете национальной безопасности США считают, что Америке следует сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом заявил начальник российского отдела в совете нацбезопасности Крис Кофрон.

«В космосе мы сделали исключения и сотрудничаем по вопросам жизни и смерти, может быть, такая же модель сработала бы и для Арктики», — сказал Крис Кофрон во время трансляции мероприятия из центра Вудро Вильсона. Он также добавил, что на полное сотрудничество в вопросах освоения Арктики не стоит рассчитывать из-за конфликта на Украине.

Ранее URA.RU рассказало, что западные страны приостановили работу Арктического совета из-за конфликта на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что возобновление работы совета без участия России является нелегитимным. Арктическая зона может стать новым полигоном в противостоянии России и стран НАТО, в США считают, что там столкнутся интересы Америки и России. В РФ не исключают провокации со стороны США в данном регионе.