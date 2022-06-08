Посол РФ Антонов: Арктический совет без России нелегитимен

09 июня 2022 в 07:16 Размер текста - 17 +

Решения Арктического совета нелегитимны без участия России, отметил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Возобновление работы Арктического совета без участия России является нелегитимным. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия. Мы предупреждаем, что решения, принятые в таком формате, будут нелегитимны», — передает РИА «Новости» слова Антонова. Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады и призван обеспечить охрану окружающей среды и развитие приполярных районов. Участниками совета также стали США, Исландия, Норвегия, Дания Финляндия, Швеция и Россия. С 2021 года РФ председательствовала в совете. 3 марта 2022 года он приостановил свою деятельность из-за спецоперации на Украине. В МИД РФ отметили, что Россия готова возобновить диалог в рамках Арктического совета, пишет RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Возобновление работы Арктического совета без участия России является нелегитимным. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов. «Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия. Мы предупреждаем, что решения, принятые в таком формате, будут нелегитимны», — передает РИА «Новости» слова Антонова. Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады и призван обеспечить охрану окружающей среды и развитие приполярных районов. Участниками совета также стали США, Исландия, Норвегия, Дания Финляндия, Швеция и Россия. С 2021 года РФ председательствовала в совете. 3 марта 2022 года он приостановил свою деятельность из-за спецоперации на Украине. В МИД РФ отметили, что Россия готова возобновить диалог в рамках Арктического совета, пишет RT.