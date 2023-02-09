09 февраля 2023

Россия создает боеприпасы с точностью поражения около 100%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Ростех сообщил о разработке боеприпасов со 100% точностью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия разрабатывает боеприпасы, способные гарантированно уничтожать вражеские военные объекты. Они обладают точностью поражения около 100%. Об этом сообщили представители компании «Ростех».

«Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая», — рассказали в «Ростехе», слова передает РИА Новости.

В компании уточняют, что такие боеприпасы способны гарантированно уничтожать вражескую технику и другие военные объекты. Подчеркивается, что западные танки Leopard и Abrams — подходящая цель для применения подобного вооружения. Тип и специфические характеристики боеприпасов в компании раскрывать не стали.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, целями также являются денацификация и демилитаризация Украины.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия разрабатывает боеприпасы, способные гарантированно уничтожать вражеские военные объекты. Они обладают точностью поражения около 100%. Об этом сообщили представители компании «Ростех». «Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая», — рассказали в «Ростехе», слова передает РИА Новости. В компании уточняют, что такие боеприпасы способны гарантированно уничтожать вражескую технику и другие военные объекты. Подчеркивается, что западные танки Leopard и Abrams — подходящая цель для применения подобного вооружения. Тип и специфические характеристики боеприпасов в компании раскрывать не стали. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, целями также являются денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...