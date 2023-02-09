Россия создает боеприпасы с точностью поражения около 100%

10 февраля 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Ростех сообщил о разработке боеприпасов со 100% точностью Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия разрабатывает боеприпасы, способные гарантированно уничтожать вражеские военные объекты. Они обладают точностью поражения около 100%. Об этом сообщили представители компании «Ростех». «Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая», — рассказали в «Ростехе», слова передает РИА Новости. В компании уточняют, что такие боеприпасы способны гарантированно уничтожать вражескую технику и другие военные объекты. Подчеркивается, что западные танки Leopard и Abrams — подходящая цель для применения подобного вооружения. Тип и специфические характеристики боеприпасов в компании раскрывать не стали. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, целями также являются денацификация и демилитаризация Украины.

Россия разрабатывает боеприпасы, способные гарантированно уничтожать вражеские военные объекты. Они обладают точностью поражения около 100%. Об этом сообщили представители компании «Ростех». «Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая», — рассказали в «Ростехе», слова передает РИА Новости. В компании уточняют, что такие боеприпасы способны гарантированно уничтожать вражескую технику и другие военные объекты. Подчеркивается, что западные танки Leopard и Abrams — подходящая цель для применения подобного вооружения. Тип и специфические характеристики боеприпасов в компании раскрывать не стали. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, целями также являются денацификация и демилитаризация Украины.