Россия нарастила производство оружия уничтожения танков Leopard и Abrams

07 февраля 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

В РФ нарастили выпуск снарядов, способных легко уничтожать танки НАТО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России в несколько раз увеличили выпуск снарядов «Краснополь», которые способны уничтожить танки Abrams и Leopard, отправленные НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили осведомленные источники. «Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“ калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц. Это позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например, танки», — сообщили источники РИА Новости. Подчеркивается, что такие снаряды могут быть успешно использованы против танков НАТО Leopard и Abrams. В нынешнем году темпы производства будут, согласно заявлению источника, наращиваться. Ранее стало известно, что управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

В России в несколько раз увеличили выпуск снарядов «Краснополь», которые способны уничтожить танки Abrams и Leopard, отправленные НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили осведомленные источники. «Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“ калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц. Это позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например, танки», — сообщили источники РИА Новости. Подчеркивается, что такие снаряды могут быть успешно использованы против танков НАТО Leopard и Abrams. В нынешнем году темпы производства будут, согласно заявлению источника, наращиваться. Ранее стало известно, что управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».