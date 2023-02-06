Россия нарастила производство оружия уничтожения танков Leopard и Abrams

В России в несколько раз увеличили выпуск снарядов «Краснополь», которые способны уничтожить танки Abrams и Leopard, отправленные НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили осведомленные источники.
«Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“ калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц. Это позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например, танки», — сообщили источники РИА Новости. Подчеркивается, что такие снаряды могут быть успешно использованы против танков НАТО Leopard и Abrams. В нынешнем году темпы производства будут, согласно заявлению источника, наращиваться.
Ранее стало известно, что управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
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