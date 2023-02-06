06 февраля 2023

Россия нарастила производство оружия уничтожения танков Leopard и Abrams

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В РФ нарастили выпуск снарядов, способных легко уничтожать танки НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России в несколько раз увеличили выпуск снарядов «Краснополь», которые способны уничтожить танки Abrams и Leopard, отправленные НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили осведомленные источники.

«Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“ калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц. Это позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например, танки», — сообщили источники РИА Новости. Подчеркивается, что такие снаряды могут быть успешно использованы против танков НАТО Leopard и Abrams. В нынешнем году темпы производства будут, согласно заявлению источника, наращиваться.

Ранее стало известно, что управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

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В России в несколько раз увеличили выпуск снарядов «Краснополь», которые способны уничтожить танки Abrams и Leopard, отправленные НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили осведомленные источники. «Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“ калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц. Это позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например, танки», — сообщили источники РИА Новости. Подчеркивается, что такие снаряды могут быть успешно использованы против танков НАТО Leopard и Abrams. В нынешнем году темпы производства будут, согласно заявлению источника, наращиваться. Ранее стало известно, что управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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