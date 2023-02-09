Арестович призвал украинцев учиться у русских политике

10 февраля 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович посоветовал Украине перенять политический опыт РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Украинцам следует научиться у русских сильной воле, а также системной политике, только тогда у украинцев будет развивающаяся и успешная страна. Об этом заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «Нам нужно у них (у России — прим. URA.RU) научиться долгой воли. Способности реализовывать политические проекты, системно ударяя в одну точку десятками и сотнями лет», — сообщил Арестович у себя в telegram-канале. По его словам, «цветущая Украина» возможна только при наличии четкого плана развития на десятилетия. Ранее Арестович уволился с поста советника офиса президента Украины из-за скандала, связанного с его заявлениями о том, что украинская противовоздушная система (ПВО) нанесла удар по жилому дому в Днепре. После этого он начал выступать с критикой властей, обвиняя в коррупции бывших коллег.

Украинцам следует научиться у русских сильной воле, а также системной политике, только тогда у украинцев будет развивающаяся и успешная страна. Об этом заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «Нам нужно у них (у России — прим. URA.RU) научиться долгой воли. Способности реализовывать политические проекты, системно ударяя в одну точку десятками и сотнями лет», — сообщил Арестович у себя в telegram-канале. По его словам, «цветущая Украина» возможна только при наличии четкого плана развития на десятилетия. Ранее Арестович уволился с поста советника офиса президента Украины из-за скандала, связанного с его заявлениями о том, что украинская противовоздушная система (ПВО) нанесла удар по жилому дому в Днепре. После этого он начал выступать с критикой властей, обвиняя в коррупции бывших коллег.