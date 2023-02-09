Арестович призвал украинцев учиться у русских политике

Украинцам следует научиться у русских сильной воле, а также системной политике, только тогда у украинцев будет развивающаяся и успешная страна. Об этом заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Нам нужно у них (у России — прим. URA.RU) научиться долгой воли. Способности реализовывать политические проекты, системно ударяя в одну точку десятками и сотнями лет», — сообщил Арестович у себя в telegram-канале. По его словам, «цветущая Украина» возможна только при наличии четкого плана развития на десятилетия.
Ранее Арестович уволился с поста советника офиса президента Украины из-за скандала, связанного с его заявлениями о том, что украинская противовоздушная система (ПВО) нанесла удар по жилому дому в Днепре. После этого он начал выступать с критикой властей, обвиняя в коррупции бывших коллег.
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