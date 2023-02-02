Арестович обрушился с обвинениями в коррупции в адрес бывших коллег

Украинская государственность представляет собой загрубевшую коррупционную машину. Об этом заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, разлому коррупционной вертикали в стране способствовала российская спецоперация по защите Донбасса.
«Почти за год <…> [конфликта] в мире произошли тектонические сдвиги: начало разлома коррупционной вертикали в Украине. Заскорузлая постсоветская коррупционная машина украинской государственности долгое время стояла на месте, покрываясь ржавчиной и дырами. <…> [Спецоперация] поставила нас всех перед выбором: двигаться (взрослеть и изменятся) или погибнуть», — написал Арестович в своем telegram-канале.
Арестович написал заявление об увольнении 17 января. После этого он неоднократно выступал с критикой властей. Так, экс-советник офиса Зеленского заявлял, что гимн Украины является источником национальной катастрофы.
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