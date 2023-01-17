Арестович подал в отставку

Зеленский лишился своего советника
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил Арестович. Фотографию заявления он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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