Арестович подал в отставку

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский лишился своего советника Фото:

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил Арестович. Фотографию заявления он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в соцсетях. «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил Арестович. Фотографию заявления он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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