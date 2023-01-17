Арестович подал в отставку

17 января 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Зеленский лишился своего советника Фото: Официальный сайт президента Украины Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в соцсетях. «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил Арестович. Фотографию заявления он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в соцсетях. «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил Арестович. Фотографию заявления он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).