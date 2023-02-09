В пермской глубинке обещают митинги из-за спорного решения Махонина по мэру

Жители Куединского округа готовятся митинговать против назначения мэром бывшего спикера Бадртдинова

10 февраля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Кресло главы округа опустеет в конце февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куединском округе в Пермском крае жители готовятся митинговать из-за решения политблока администрации. Как рассказывают источники в Куеде, действующий глава территории Анатолий Верхоланцев до 19 февраля должен уйти по собственному желанию. Новым главой территории краевые власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова. Жители решение воспринимают с опаской. «Тут такая волна протеста поднялась! [Если Бадртдинова согласуют], скорее всего, будут митинги. Я со своей стороны буду публично спрашивать с губернатора, который настаивает на этом человеке. Почему только такие люди нужны? Он и живет не у нас. Мы не допустим, чтобы Бадртдинов снова пришел к власти!» — заявила URA.RU местная оппозиционерка, депутат думы Нина Корионова. Нина Корионова считает, что решение по Бадртдинову поставлено на паузу. Именно этим, по ее словам, она пока успокоила местных, которые собрались выходить на митинги. Анатолий Верхоланцев информацию о своем уходе не комментирует. В 2019 году благодаря Корионовой Бадртдинов не прошел в местную думу. Она выдвинулась по его избирательному округу со словами «либо его не будет, либо меня». И выиграла выборы, лишив бывшего спикера мандата. Корионова рассказала URA.RU, что если решение по назначению Бадртдинова будет принято, то на своих информационных ресурсах и в соцсетях она начнет публиковать весь негатив против бывшего спикера, который у нее есть. Несколько лет назад Флорид Бадртдинов был фигурантом уголовного дела по факту его работы в местном МУП «Тепловые сети». Но дело закрыли. Корионова говорит, что у нее есть материалы дела и она пустит их в ход. Инсайдер в политтусовке Куеды рассказывает, что и. о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин якобы уже представил Флорида Бадртдинова губернатору Дмитрию Махонину. В пресс-службе администрации информацию об участии бывшего спикера в конкурсе по отбору главы округа не комментируют. Флорид Бадртдинов заявил URA.RU, что решение о своем участии в конкурсе не принял, переговоров с краем по этому поводу он не ведет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Куединском округе в Пермском крае жители готовятся митинговать из-за решения политблока администрации. Как рассказывают источники в Куеде, действующий глава территории Анатолий Верхоланцев до 19 февраля должен уйти по собственному желанию. Новым главой территории краевые власти якобы планируют поставить бывшего спикера местного земского собрания Флорида Бадртдинова. Жители решение воспринимают с опаской. «Тут такая волна протеста поднялась! [Если Бадртдинова согласуют], скорее всего, будут митинги. Я со своей стороны буду публично спрашивать с губернатора, который настаивает на этом человеке. Почему только такие люди нужны? Он и живет не у нас. Мы не допустим, чтобы Бадртдинов снова пришел к власти!» — заявила URA.RU местная оппозиционерка, депутат думы Нина Корионова. Нина Корионова считает, что решение по Бадртдинову поставлено на паузу. Именно этим, по ее словам, она пока успокоила местных, которые собрались выходить на митинги. Анатолий Верхоланцев информацию о своем уходе не комментирует. В 2019 году благодаря Корионовой Бадртдинов не прошел в местную думу. Она выдвинулась по его избирательному округу со словами «либо его не будет, либо меня». И выиграла выборы, лишив бывшего спикера мандата. Корионова рассказала URA.RU, что если решение по назначению Бадртдинова будет принято, то на своих информационных ресурсах и в соцсетях она начнет публиковать весь негатив против бывшего спикера, который у нее есть. Несколько лет назад Флорид Бадртдинов был фигурантом уголовного дела по факту его работы в местном МУП «Тепловые сети». Но дело закрыли. Корионова говорит, что у нее есть материалы дела и она пустит их в ход. Инсайдер в политтусовке Куеды рассказывает, что и. о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин якобы уже представил Флорида Бадртдинова губернатору Дмитрию Махонину. В пресс-службе администрации информацию об участии бывшего спикера в конкурсе по отбору главы округа не комментируют. Флорид Бадртдинов заявил URA.RU, что решение о своем участии в конкурсе не принял, переговоров с краем по этому поводу он не ведет.