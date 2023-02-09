Тюменские власти начали борьбу с незаконными гостиницами

Под ударом окажется бизнес, предлагающий гостям Тюмени разместиться в квартирах с посуточной оплатой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени незаконным гостиницам перекроют доступ к потоку туристов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала директор центра по работе с предприятиями и предпринимателями областной торгово-промышленной палаты Екатерина Паршукова.

«Гостиницы квартирного типа не будут допущены к работе в нашем туристическом секторе. Для нас на первом месте — безопасность гостей Тюменской области. Мы проведем классификацию в соответствии с федеральным законом, присвоим гостиницам, отелям и хостелам статусы. Те, кто их не получат, работать с туристами не смогут», — пояснила URA.RU Паршукова.

Классификацию гостиниц в этом году впервые проведет областная торгово-промышленная палата. Представители бизнеса смогут претендовать на определенное количество звезд. «Для каждого класса свой чек-лист, и, если место размещения ему не соответствует, оно классификацию не пройдет», — отметила Паршукова.

По мнению работников гостиничного бизнеса, «квартиры посуточно» мешают работать легальным представителям этой сферы. «Людям предлагают нелегальное размещение, которое может закончиться разборками с полицией. Мы теряем клиентов, прибыль и не можем совершенствовать свой сервис», — поделился мнением с URA.RU владелец одного из тюменских хостелов.

По одному из телефонов, указанных на «Авито» в объявлениях о посуточной аренде квартир, URA.RU рассказали, что классификации не боятся. «Как работали, так и будем работать», — пояснил агентству собеседник. Ранее URA.RU рассказало о незаконном отеле, который мешает жителям Тюмени.